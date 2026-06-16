Lionel Messi'den Cezayir'e hat-trick! Klose'yi yakalamayı başardı

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk maçında son şampiyon Arjantin ile Cezayir karşı karşıya geldi.Karşılaşmaya etkili başlayan Arjantin, 17. dakikada Lionel Messi'nin ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.

İŞTE O GOL

⚽️ Lionel Messi kaldığı yerden devam ediyor! Arjantin'in süper yıldızı turnuvaya harika bir golle başladı! pic.twitter.com/AZAY8GAH7u — TRT Spor (@trtspor) June 17, 2026

2. yarıda tekrar sahneye çıkan Messi 60. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

İŞTE MESSI'NİN 2. GOLÜ

⚽️ Lionel Messi yeniden sahnede! Arjantin'in kralı yine doğru zamanda doğru yerde! pic.twitter.com/0lCozaktZc — TRT Spor (@trtspor) June 17, 2026

76. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Messi, attığı şık golle skoru 3-0'a getirdi.

Dünya Kupası tarihinde 16. golünü kaydeden Lionel Messi, Miroslav Klose ile gol sayısını eşitledi ve turnuva tarihinin en çok atan oyuncusu rekoruna ortak oldu.

İŞTE MESSI'NİN 3. GOLÜ