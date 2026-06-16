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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Lionel Messi'den Cezayir'e hat-trick! Klose'yi yakalamayı başardı

Lionel Messi'den Cezayir'e hat-trick! Klose'yi yakalamayı başardı

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Cezayir karşı karşıya geldi. Son şampiyon, Cezayir karşısında golleri Lionel Messi ile buldu. Messi, Klose'nin rekoruna ortak oldu. İşte o goller...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 05:01 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 05:49
Lionel Messi'den Cezayir'e hat-trick! Klose'yi yakalamayı başardı

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk maçında son şampiyon Arjantin ile Cezayir karşı karşıya geldi.Karşılaşmaya etkili başlayan Arjantin, 17. dakikada Lionel Messi'nin ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.

İŞTE O GOL

2. yarıda tekrar sahneye çıkan Messi 60. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

İŞTE MESSI'NİN 2. GOLÜ

76. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Messi, attığı şık golle skoru 3-0'a getirdi.

Dünya Kupası tarihinde 16. golünü kaydeden Lionel Messi, Miroslav Klose ile gol sayısını eşitledi ve turnuva tarihinin en çok atan oyuncusu rekoruna ortak oldu.

İŞTE MESSI'NİN 3. GOLÜ

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