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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası İspanya karşısında yıldızlaşan Vozinha vize mağduru oldu

İspanya karşısında yıldızlaşan Vozinha vize mağduru oldu

Dünya Kupası'nda ülkesi Yeşil Burun Adaları'nın kalesini koruyan ve İspanya karşısında yıldızlaşan Vozinha, annesinin ABD vizesi masrafları nedeniyle maça gelemediği için ağladı.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 08:44
İspanya karşısında yıldızlaşan Vozinha vize mağduru oldu

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları'nda, karşılaşmada maçın adamı seçilen 40 yaşındaki kaleci Vozinha, annesinin vize masrafları nedeniyle maça gelememesinden dolayı gözyaşlarına boğuldu. Maçtan sonra basına konuşan Vozinha, "Maçtan sonra ağladım çünkü büyükannem ve büyükbabamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi, birkaç yıl önce vefat ettiler." dedi.

Maçtan sonra beraberliği kutlarken gözyaşlarına boğulan Vozinha, "Annem de vize sorunu yüzünden burada olamadığı için ağladım. Vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin İspanya ile 0-0 berabere kaldığı maçta 7 kurtarış yapan 40 yaşındaki kaleci Vozinha, maçın adamı seçildi.

Ocak ayında ABD hükümeti, Yeşil Burun Adaları'nı, vatandaşlarının ABD'ye seyahat etmeden önce vize ücretine ek olarak 15 bin dolara kadar iade edilebilir bir teminat yatırmak zorunda olduğu ülkeler listesine ekledi. Sonuç olarak, Vozinha'nın annesi başvurusunu tamamlayamadı.

Turnuvanın favorilerinden İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez organizasyonda mücadele ediyor.

Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları, İspanya karşısında aldıkları golsüz beraberlikle turnuvada ilk puanını aldı.

Iğdır FK'da oynayan Ryan Mendes, maça ilk 11'de başlarken Trabzonspor forması giyen Wagner Pina ile Başakşehir'de forma giyen Nuno da Costa ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Da Costa, 61. dakikada oyuna girdi.

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