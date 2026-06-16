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Ziraat Türkiye Kupası
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Fransa Dünya Kupası'nda ilk maçında Senegal'i yendi!

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada I Grubu ilk maçında Fransa, Senegal ile karşı karşıya geldi. Horozlar bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 21:53 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 03:06
Fransa Dünya Kupası'nda ilk maçında Senegal'i yendi!

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa ile Senegal, MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Avustralyalı hakem Alireza Faghani'nin yönettiği mücadelenin 25. dakikasında Senegal gole çok yaklaştı. Topla birlikte ceza sahasına giren Nicolas Jackson'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. İlerleyen dakikalarda gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıda Fransa etkisini artırdı. 66. dakikada Olise'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kylian Mbappe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. 82. dakikada Adrien Rabiot'un savunmanın arkasına attığı pasta Bradley Barcola ceza sahasına girerek sağ çaprazdan topu filelere yolladı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

90+5. dakikada Mbaye'nin golüyle Senegal umutlansa da, 90+6. dakikada Kylian Mbappe'nin ceza sahası dışından şık golüyle Fransa sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Grubun ikinci haftasında Fransa, Irak ile oynayacak. Senegal ise Norveç ile kozlarını paylaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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