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Haberler Dünya Kupası Almanya Milli Futbol Takımı'nda yılan paniği!

Almanya Milli Futbol Takımı'nda yılan paniği!

Almanya Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası E Grubu 1. hafta maçında Curaçao'yu 7-1'lik skorla mağlup etmişti. Panzerler bu farklı galibiyetin ardından Fildişi Sahili ile karşılaşacağı maça hazırlanırken flaş bir gelişme yaşandı. Almanya Milli Takımı'nın antrenman yaptığı sahaya zehirli bir yılanın girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 21:12
Almanya Milli Futbol Takımı'nda yılan paniği!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda maçlar oynanmaya devam ederken turnuvadan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Almanya Milli Futbol Takımı'nın ABD'de kamp yaptığı Kuzey Karolina'da yer alan antrenman sahasına zehirli bir bakırbaş yılanının girdiği öğrenildi. Bu nedenle Panzerlerin antrenmanı yarıda bıraktığı aktarıldı.

Alman basınına yansıyan haberlere göre; sahada görülen yılanın bölgede sıkça rastlanan zehirli bakırbaş yılanı olduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili olarak Almanya Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Joshua Kimmich, "Dün bir yılan gördük, zehirli olduğu söylendi. Isırırsa hastaneye gitmek gerekiyor. Ölümcül olduğunu düşünmüyorum ama yine de tehlikeli" ifadelerine yer verdi.

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