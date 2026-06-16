A Milli Takım'da Uğurcan Çakır: Biz bitti demeden bitmez!

A Milli Takımımız'da Uğurcan Çakır, Paraguay maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Uğurcan, Avustralya karşısında alınan mağlubiyet ve diğer konular hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE UĞURCAN'IN SÖZLERİ:

"Tabii ki üzüldük ama Paraguay maçında hatayı telafi etme şansımız var aslında. Daha odaklanmış bir şekilde maça hazırlanmalıyız. Hepimiz görevlerimiz, sorumluluklarımızı bilip ona göre oynamalıyız.

Bir final maçı değildi aslında. Tabii ki ilk maç hepimiz çok kazanmak istedik. Ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istedik ama istediğimiz gibi gitmedi. Ama dediğim gibi bir final maçı değil. Önümüzde alınacak 6 puan var. İnşallah Paraguay maçını kazanıp 3 puan almak istiyoruz. Biz bitti demeden bitmez!

Dediğim gibi üzüldük. Ülkemizi mutlu etmek istiyorduk. Buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da bence duygusal anlamda baskısı vardı.

Meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce buna karşılık vermek istiyorduk. Ekstra bir motivasyon sağladık. Çok kazanmak istedik. Belki de o sahaya yansımadı. Takımın morali iyi, ilk maçı unuttuk. Önümüzdeki iki maçı kazanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz."