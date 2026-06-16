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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası A Milli Takım'da Uğurcan Çakır: Biz bitti demeden bitmez!

A Milli Takım'da Uğurcan Çakır: Biz bitti demeden bitmez!

A Milli Takımımız'da Uğurcan Çakır, Samet Akaydin ile birlikte düzenlenen basın toplantısında konuştu. Uğurcan Çakır, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözlerin tümü...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 00:40 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 01:03
A Milli Takım'da Uğurcan Çakır: Biz bitti demeden bitmez!

A Milli Takımımız'da Uğurcan Çakır, Paraguay maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Uğurcan, Avustralya karşısında alınan mağlubiyet ve diğer konular hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE UĞURCAN'IN SÖZLERİ:

"Tabii ki üzüldük ama Paraguay maçında hatayı telafi etme şansımız var aslında. Daha odaklanmış bir şekilde maça hazırlanmalıyız. Hepimiz görevlerimiz, sorumluluklarımızı bilip ona göre oynamalıyız.

Bir final maçı değildi aslında. Tabii ki ilk maç hepimiz çok kazanmak istedik. Ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istedik ama istediğimiz gibi gitmedi. Ama dediğim gibi bir final maçı değil. Önümüzde alınacak 6 puan var. İnşallah Paraguay maçını kazanıp 3 puan almak istiyoruz. Biz bitti demeden bitmez!

Dediğim gibi üzüldük. Ülkemizi mutlu etmek istiyorduk. Buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da bence duygusal anlamda baskısı vardı.

Meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce buna karşılık vermek istiyorduk. Ekstra bir motivasyon sağladık. Çok kazanmak istedik. Belki de o sahaya yansımadı. Takımın morali iyi, ilk maçı unuttuk. Önümüzdeki iki maçı kazanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz."

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