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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası ABD, İran Milli Takımı'nın basın sorumlularına vize vermedi

ABD, İran Milli Takımı'nın basın sorumlularına vize vermedi

Amerika Birleşik Devletleri, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkmak üzere Meksika'nın Tijuana kentinden Los Angeles'a geçecek olan İran Milli Futbol Takımı'nın iki medya sorumlusuna vize vermedi.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 08:37
ABD, İran Milli Takımı'nın basın sorumlularına vize vermedi

Amerika Birleşik Devletleri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacağı ilk maç için Meksika'nın Tijuana şehrinden ABD'nin Los Angeles kentine giden İran Milli Futbol Takımı'nın 2 medya sorumlusuna vize vermedi.

Yeni Zelanda karşılaşması öncesinde İran Milli Takımı'nın basın biriminden yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşlarımız, İran Milli Takımı'nın basın ekibindeki iki üyeden hiçbiri henüz ABD vizesi alamadığı için şu anda takımla birlikte seyahat edemiyoruz. Doğal olarak bu durum güncel bilgilerin aktarılması ve paylaşılmasında bazı gecikmelere yol açabilir. Bu öngörülemeyen durumdan dolayı şimdiden içtenlikle özür dileriz, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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