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Haberler Dünya Kupası A Milli Takımımızın Paraguay mesaisi başladı!

A Milli Takımımızın Paraguay mesaisi başladı!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına başladı.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 06:14
A Milli Takımımızın Paraguay mesaisi başladı!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Arizona'da bulunan Athletic Grounds'taki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı. Top kapma ile süren idmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

A Milli Futbol Takımı, 17 Haziran TSİ 05.15'teki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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