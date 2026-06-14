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Haberler Dünya Kupası Türk taraftarlar Vancouver'da stadyuma yürüdü!

Türk taraftarlar Vancouver'da stadyuma yürüdü!

Avustralya-Türkiye maçını izlemek için Vancouver'da bulunan binlerce Türk taraftar, stadyuma yürüdü

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 08:09
Türk taraftarlar Vancouver'da stadyuma yürüdü!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı mücadele öncesinde Kanada'da Türk yürüyüşü gerçekleştirildi.

Jonathan Rogers Park'ta bir araya gelen binlence ay-yıldızlı taraftar, marşlar eşliğinde eğlenerek maç saatini bekledi.

Taraftarlar daha sonra stadyuma toplu hareket etti. Binlerce kişilik konvoy, Vancouver caddelerini kırmızı-beyaza çevirdi. Dünyanın dört bir yanında karşılaşmayı izlemek için gelen taraftarlar, yol boyunca tezahürat yaptı ve marşlar söyledi.

Türk yürüyüşüne Kanadalıların da eşlik ettiği görüldü.

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