Türk taraftarlar Vancouver'da stadyuma yürüdü!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı mücadele öncesinde Kanada'da Türk yürüyüşü gerçekleştirildi.
Jonathan Rogers Park'ta bir araya gelen binlence ay-yıldızlı taraftar, marşlar eşliğinde eğlenerek maç saatini bekledi.
Taraftarlar daha sonra stadyuma toplu hareket etti. Binlerce kişilik konvoy, Vancouver caddelerini kırmızı-beyaza çevirdi. Dünyanın dört bir yanında karşılaşmayı izlemek için gelen taraftarlar, yol boyunca tezahürat yaptı ve marşlar söyledi.
Türk yürüyüşüne Kanadalıların da eşlik ettiği görüldü.
🇹🇷 HEM YAZINDA HEM KIŞINDA, NERDE OLSAN SENİNLEYİZ➡️ Türk taraftarlar, Kanada'da Avustralya maçı için BC Place Vancouver Stadyumu'na yürüdü pic.twitter.com/fXnEMgkhlU— AA SPOR (@aa_spor) June 14, 2026