Kerem Aktürkoğlu: Hatalardan ders alacağız

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Takımımız, Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından millilerde Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu: "Kapanacaklarını ve kontratak bulacaklarını biliyorduk. Kontrataklara takımca engel olamadık. Golü kaçırdık, ilk golü yedik. Ah, vah derken... İyi oynarken, top bizdeyken geriye düşmek demoralize diyor. Bizim gibi ayakların daha iyi olması lazımdı.

"HATALARDAN DERS ÇIKARACAĞIZ"

"Her şey bizim elimizde, kafaları kaldıracağız. Hatalardan ders çıkaracağız. Hatalı aramaya gerek yok! Taraftarlarımız kusura bakmasın. Erken saatte kaldırdık, galibiyet hediye etmek isterdik olmadı. Diğer maçları kazanmak için gerekeni yapacağız." dedi.