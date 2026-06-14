CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası İran Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otel önünde protesto gösterileri yapıldı

İran Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otel önünde protesto gösterileri yapıldı

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu’nda Yeni Zelanda ile karşılaşmaya hazırlanan İran Milli Futbol Takımı’nın konakladığı otel önünde protesto gösterileri düzenlendi.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 03:52
İran Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otel önünde protesto gösterileri yapıldı

Los Angeles'a gelen İran Milli Futbol Takımı'nın kamp yapacağı oteli öğrenen göstericiler, İran'ın aslanlı ve güneşli eski bayrağının yanı sıra ABD ve İsrail bayraklarıyla takımı protesto etti.

İran Milli Futbol Takımı'na yönelik "terörist" sloganları atan İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi destekçisi göstericiler, daha sonra otelin önüne gelen İran yönetimi yanlısı taraftarlarla tartıştı.

ABD güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı otel önünde protestocuların karşı karşıya gelmesi engellendi.

Los Angeles'ta ilk antrenmanını yapmak için otelden ayrılan İran Milli Futbol Takımı'nı taşıyan otobüs, protestocuların arasından geçti.

İran ile Yeni Zelanda arasındaki Dünya Kupası mücadelesi yarın TSİ 04.00'te oynanacak.

İsveç-Tunus | CANLI İZLE
Fildişi Sahili 3 puanı 90+'da aldı!
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Doğu Akdeniz'deki "siyonist" sinsilik masada | NATO hazırlıkları ve Terörsüz Türkiye'de son raporlar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Almanya rahat kazandı!
F.Bahçe'den 45 milyon euroluk plan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Efeler Kanada'yı yendi! Efeler Kanada'yı yendi! 00:32
Beşiktaş'tan Ouattara sürprizi! Beşiktaş'tan Ouattara sürprizi! 22:36
Ay-yıldızlı taraftarlar Filistin'i unutmadı! Ay-yıldızlı taraftarlar Filistin'i unutmadı! 16:29
Beşiktaş'tan orta sahaya Höjbjerg hamlesi! Beşiktaş'tan orta sahaya Höjbjerg hamlesi! 17:06
İspanya'da kazanan Lewis Hamilton İspanya'da kazanan Lewis Hamilton 19:41
Can Öncü, İtalya'daki son yarışta 10. oldu Can Öncü, İtalya'daki son yarışta 10. oldu 19:44
Daha Eski
"Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk" "Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk" 11:45
"Bu maç Kerem ile olmazdı ancak..." "Bu maç Kerem ile olmazdı ancak..." 11:50
"Montella ve oyuncuları fazla havaya soktuk" "Montella ve oyuncuları fazla havaya soktuk" 11:58
Kapsal'dan Montella'ya sert eleştiri! Kapsal'dan Montella'ya sert eleştiri! 12:50
F.Bahçe'den 45 milyon euroluk plan! F.Bahçe'den 45 milyon euroluk plan! 14:50
Fırtına'dan stopere dikkat çeken hamle! Fırtına'dan stopere dikkat çeken hamle! 15:16