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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Hakan Çalhanoğlu'dan Avustralyalı muhabire tokat gibi yanıt!

Hakan Çalhanoğlu'dan Avustralyalı muhabire tokat gibi yanıt!

A Milli Futbol Takımı'mızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, Avustralyalı muhabirin tahrik amaçlı sorusuna tokat gibi bir yanıt verdi...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 22:13
Hakan Çalhanoğlu'dan Avustralyalı muhabire tokat gibi yanıt!

Bizim Çocuklar, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak beklenmedik bir başlangıç yaptı.

Karşılaşma sonrası takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

AVUSTRALYALI MUHABİRDEN TAHRİK AMAÇLI SORU

Avustralyalı bir muhabirin Hakan Çalhanoğlu'na sorduğu soru sonrası yaşanan diyalog dikkat çekti.

Avustralyalı muhabirin, "Dünkü açıklamalarında Türkiye'nin daha yetenekli bir takım olduğunu ve maçı domine edeceğini söylemiştin. Sizin açınızdan neler yanlış gitti? Avustralya'nın performansı seni şaşırttı mı?" şeklindeki sorusu sonrası milli futbolcuyla arasında geçen diyalog şöyle:

Hakan Çalhanoğlu: Sence domine edemedik mi?

Muhabir: Sadece pozisyon olarak evet

Hakan Çalhanoğlu: Pardon?

Muhabir: Pozisyon olarak evet

Hakan Çalhanoğlu: Seninle aynı fikirde değilim çünkü bugün maçı genel anlamda domine ettik. Avustralya geriye yaslanıp kendini iyi savundu. İki top kaybettik ve gol yedik. Bu tamamen bizim hatamız. Eğer bir maçı 90 dakika boyunca kontrol edip gol atamıyorsak her saniye, her dakika daha da odaklanmamız ve asla pes etmememiz gerekiyor. Bence iyi bir oyun oynadık, sadece skora yansıtamadık.

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