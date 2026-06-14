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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Türkiye'yi 2-0 mağlup eden Avustralya'nın teknik direktörü Tony Popovic, çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 10:41
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik

Popovic, BC Place Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Birçok kişi için bu sonuç şok olabilir ama bizim ve futbolcularımız için şok değil." dedi.

Oyuncularına her zaman çok güvendiğinin altını çizen Popovic, "İyi performans göstermek üzere oluşturduğumuz bir takımımız var, tabii ki her zaman sonucu kesin olarak bilemezsiniz ama bu sonuç bizi tatmin ediyor. Böyle bir maçı kazanmak için çok çalışmanız gerekir. Daha fazla gol atabilirdik belki ama sonuç bize büyük güven veriyor." ifadelerini kullandı.

"Bütün kadro savunmada çok dirençli ve dayanıklı durdu, adeta gövdelerini ortaya koydular. Dünya Kupası'nda maç kazanmak için beklenen de budur." diyen Avustralya Teknik Direktörü, "Türk takımıyla ilgili ne biliyorsak sahada bunu gördük, çok yetenekli futbolcuları var, tüm maç boyunca tehlike arz ettiler. Onlara karşı iyi savunma yapmamız gerekiyordu ama şunu da gördük belirli bölgelerde onları sıkıştırabileceğimizi hissettik ve bu konuda başarılıydık." şeklinde konuştu.

Popovic, "Çok büyük bir çoğunluk Türkiye'ye mağlup olacağınızı düşünüyordu. Bu galibiyetle daha çok saygı duyulan bir takım olacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Bilmiyorum, bununla da ilgilenmiyorum. Türkiye'yi yendiğimiz için algıda belki değişiklik olmuştur ama yapacağımız çok iş var. ABD karşılaşmasına hazırlanmalıyız. Avustralyalılar için eşsiz bir akşam oldu, onları mutlu ettiğimizi umuyorum. Bütün ülke arkamızdaydı, desteklerini hissettik. Verilen destek sebebiyle çok mutluyuz. Artık önümüze bakmalıyız çok seyahat edeceğiz, kendimize gelmemiz ve hazırlanmaya başlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Tony Popovic, kalecilerinin de çok başarılı olduğunu ve Türkiye'nin kullandığı etkili serbest vuruşlarda önemli kurtarışlar yaptığını sözlerine ekledi.

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