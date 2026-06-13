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Haberler Dünya Kupası İskoçya Dünya Kupası'na 3 puanla başladı!

İskoçya Dünya Kupası'na 3 puanla başladı!

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda İskoçya, Haiti'yi 1-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 06:04 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 06:08
İskoçya Dünya Kupası'na 3 puanla başladı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu karşılaşmasında Haiti ile İskoçya kozlarını paylaştı.

İskoçya çekişmeli mücadelede Haiti'yi 1-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. İskoçya'nın galibiyet sayısı ise 28. dakikada JohnMcGinn'den geldi. Bu sonucun ardından İskoçya grupta liderliğe yükseldi.

İskoçya kupadaki 2. maçında Fas ile karşılaşacak. Haiti'nn rakibi ise Brezilya olacak.

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