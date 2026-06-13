İskoçya Dünya Kupası'na 3 puanla başladı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu karşılaşmasında Haiti ile İskoçya kozlarını paylaştı.

İskoçya çekişmeli mücadelede Haiti'yi 1-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. İskoçya'nın galibiyet sayısı ise 28. dakikada JohnMcGinn'den geldi. Bu sonucun ardından İskoçya grupta liderliğe yükseldi.

İskoçya kupadaki 2. maçında Fas ile karşılaşacak. Haiti'nn rakibi ise Brezilya olacak.