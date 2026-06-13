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Haberler Dünya Kupası Avustralya-Türkiye MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Avustralya-Türkiye MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelede Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, turnuvaya galibiyetle başlayarak D Grubu'nda önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela'nın düdük çalacağı tarihi karşılaşma, pazar sabahı Türkiye saatiyle oynanacak. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği maçta Kenan Yıldız'ın son durumu, Bizim Çocuklar'ın muhtemel 11'i ve Avustralya'nın form durumu ile karşılaşmanın saati ve yayın kanalı merak ediliyor. İşte Avustralya-Türkiye maçının tüm detayları, kadrolar ve yayın bilgileri!

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 14:56 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 02:14
Avustralya-Türkiye MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Avustralya-Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tüm Türkiye'de nefesler tutuldu ve gözler D Grubu'ndaki bu tarihi randevuya çevrildi. Son olarak 2002 yılında kazandığı dünya üçüncülüğünün ardından ilk kez Dünya Kupası gruplarında boy gösterecek olan Türkiye, Vincenzo Montella'nın kurduğu uyumlu ve dinamik kadroyla turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Rakibimiz Avustralya ise üst üste 6. kez finallerde yer almanın getirdiği turnuva tecrübesiyle, genç hücum silahlarını birleştirerek sahada sürpriz arayacak. Vancouver'daki ünlü BC Place Stadyumu'nda oynanacak ve Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela'nın düdük çalacağı bu kritik 90 dakika öncesinde, milyonlarca taraftar ekran başında ilk düdük sesini bekliyor. Peki Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte milli maç öncesi tüm detaylar!

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımızın dünya sahnesine adım atacağı bu tarihi karşılaşmanın oynanacağı gün resmi olarak ilan edildi. Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek olan Avustralya Türkiye maçı 14 Haziran Pazar günü oynanacak. Futbolseverler hafta sonu bu dev mücadelenin heyecanını doyasıya yaşayacak.

Avustralya-Türkiye maçı ne zaman?

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kanada'nın Vancouver kentinde yer alan BC Place Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama saati, iki ülke arasındaki zaman farkı nedeniyle Türkiye'de sabahın ilk saatlerine denk geliyor. Dev randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile sabah 07.00'de çalacak.

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası D Grubu'ndaki bu nefes kesen milli maçın Türkiye'deki resmi yayıncısı futbolseverlere şifresiz izleme müjdesi verdi. Büyük karşılaşma televizyon ekranlarında canlı olarak TRT 1 kanalından yayınlanacak.

👉AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | TRT 1👈

Avustralya-Türkiye maçı saat kaçta?

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Avustralya: Ryan, Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos, Metcalfe, Irvine, O'Neill, Leckie, Toure

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Yunus (Kenan), Barış, Kerem

KENAN YILDIZ ŞÜPHELİ

Montella da yavaş yavaş Avustralya karşısına çıkacak kadromuzu şekillendiriyor. Sakatlığı tam geçmeyen Kenan Yıldız'ın ise durumu net değil. Avustralya karşılaşmasına yetişememe durumunda formanın Yunus Akgün'ün olacağı öğrenildi. Montella'nın ileri uçta ise kime görev vereceği henüz netleşmedi. İtalyan teknik adamın, santrfor pozisyonu için Kerem Aktürkoğlu ve Deniz Gül'den birini tercih etmesi bekleniyor.

TAKIM KARNELERİ

TAKIM AVUSTRALYA TÜRKİYE
Teknik Direktör Tony Popovic Vincenzo Montella
Yıldız Oyuncu Jackson Irvine Arda Güler
Takım Yapısı Üst üste 6. kez finallere katılan, turnuva tecrübesi yüksek ancak elit düzeyde yıldız oyuncu eksikliği yaşayan kemik bir kadro. 22 yıllık tarihi aranın ardından dünya sahnesine dönen, Avrupa'nın en parlak genç yeteneklerine sahip, yüksek potansiyelli jenerasyon.
Güçlü Yönler Popovic ile birlikte yenilmesi zor, savunması sert bir takıma dönüşmeleri ve Irankunda liderliğindeki tehlikeli kontra atak birimi. Montella'nın formda isimlerden kurduğu uyumlu kadro; Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi Avrupa çapında fark yaratacak hücum silahları.
Zayıf Yönler Geçiş sürecindeki kadroda yüksek profilli, skoru tek başına değiştirebilecek büyük isimlerin eksikliği ve "ezilen taraf" baskısı. Bazı bölgelerde kendini kanıtlamış net bir forvet eksikliği ve kadronun genel olarak Dünya Kupası seviyesindeki büyük maç tecrübesizliği.
Oyun Karakteristiği Fizik gücüne, takım disiplinine, Irvine liderliğindeki orta saha direncine ve hızlı kanat akınlarına dayalı oyun yapısı. Topa sahip olmayı uzmanlaştıran, Arda ve Kenan ile yaratıcı hücum aksiyonları üreten, teknik kapasitesi yüksek ve coşkulu geçiş futbolu.

HAZIRLIK MAÇLARI KAYIPSIZ

A Milliler, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı iki hazırlık maçını da kazandı. Ay-yıldızlılar İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0, ABD'nin Florida eyaletinde de Venezuela'yı 2-1'lik skorla yendi. Avustralya ise Meksika'ya 1-0 mağlup olurken, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

Avustralya-Türkiye maçı hangi kanalda?

24 YILLIK HASRET BİTTİ

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla ikinci sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. Play-off yarı finalinde İstanbul'da Romanya'yı 1-0 ile geçen milliler, finalde de deplasmanda Kosova'yı da aynı skorla mağlup ederek 24 yılık hasreti sona erdirdi.

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2002 YILINDA 3. OLDU

Ay-yıldızlılar, son olarak Güney Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği Dünya Kupası'nda yer aldı. Milliler, oldukça başarılı bir turnuva geçirirken, tarihinin de en iyi derecesini elde etti. A Milliler, Güney Kore'yi mağlup ederek, Dünya Kupası'nı 3. olarak tamamladı.

Avustralya-Türkiye maçı muhtemel 11'ler

3. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

A Milliler, Dünya Kupası'na 1950, 1954 ve 2002 yıllarında olmak üzere 3 kez katılım hakkı elde etti ve fakat 2 kez turnuvada mücadele etti. Ay-yıldızlılar 1950 yılında İsviçre'de gerçekleştirilen turnuvaya finansal sorunlar yüzünden katılamadı.

FRANCO'NUN KURA ATIŞIYLA İLK KEZ DÜNYA KUPASI BİLETİ ALINDI

Milliler, 1954 yılında İsviçre'deki Dünya Kupası için elemelerde İspanya ile mücadele ederken, iki ülke de birer galibiyet alınca tarafsız sahada üçüncü karşılaşma oynandı. Bu müsabaka da 2-2 sona ererken, dönemin statüsünde uzatmalar ya da penaltılar olmadığından kura atışı yapıldı ve top toplayıcı olarak görev yapan bir İtalyan bir çocuk olan Franco'nun parayı havaya atmasının ardından Türkiye ilk defa ilk defa Dünya Kupası bileti aldı.

Milli takım, Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore ile yer aldığı grupta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda 2 puan topladı. Grup formatı gereği yeniden Batı Almanya ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, rakibine yenildi ve turnuvaya veda etti.

Avustralya-Türkiye maçı hangi gün?

AVUSTRALYA İLK RESMİ MAÇ

Türkiye, Avustralya ile bugüne kadar resmi maçlarda hiç karşı karşıya gelmezken, iki kez özel maç yaptı. Söz konusu müsabakalardan milliler galip ayrıldı. Son olarak 24 Mayıs 2004 tarihinde Avustralya'daki mücadeleyi ay-yıldızlılar, 1-0'lık skorla kazandı.

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MİLLİLERİN 652. KARŞILAŞMASI

A Milliler, 362'si resmi, 289'u özel toplam 651 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 259 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 903 gol kaydederken, kalesinde ise 927 gole engel olamadı.

Avustralya-Türkiye maçı şifresiz izleme bilgisi!

MONTELLA'NIN 34. MÜSABAKASI

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 24'ü resmi, 9'u da özel olmak üzere 33 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 20 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

MONTELLA İLE 2. TURNUVA

Vincenzo Montella, Dünya Kupası ile ay-yıldızlılarla 2. turnuvasında mücadele edecek. Milliler, İtalyan teknik adam yönetiminde ilk olarak 2024 yılında Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alırken, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Avustralya-Türkiye maçı ayrıntıları!

AVUSTRALYA, DÜNYA SIRALAMASINDA 27.

Teknik direktörlüğünü Tony Popovic'in yaptığı Avustralya, FIFA dünya sıralamasında 1579 puanla 27. basamakta bulunuyor. Avustralya'da Türkiye'de Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Giresunspor'da forma giyen Aziz Behich yer alıyor.

JESUS VALENZUELA DÜDÜK ÇALACAK

Avustralya ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Karşılaşmada Peru Futbol Federasyonu'ndan Kevin Ortega dördüncü hakem, aynı ülkeden Michael Orue ise yedek yardımcı hakem olarak görev alacak.

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