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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Paraguay'ı deviren ABD, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı!

Paraguay'ı deviren ABD, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 06:08 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 06:12
Paraguay'ı deviren ABD, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ile Paraguay kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ABD mücadeleyi 4-1 kazanarak turnuvaya galibiyetle başlamış oldu. ABD'nin golleri 7. dakikada Damian Bobadilla (KK) ve 31 ile 45+5. dakikalarda Folarin Balogun ve 90+7. dakikada Reyna'dan geldi. Paraguay'ın tek sayısını ise 73. dakikada Mauricio kaydetti.

A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı grupta ABD, ikinci müsabakasında 19 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Paraguay ise ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00'da Türkiye'nin rakibi olacak.

ABD-Paraguay maçında FIFA'nın yeni kuralı uygulandı! Devamını Oku BUNU DA OKU

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️ Bobadilla'dan talihsiz vuruş! ABD turnuvadaki ilk maçına golle başladı! pic.twitter.com/9SDfnGPH1a

— TRT Spor (@trtspor) June 13, 2026

⚽ Pulisic çevirdi Balogun farkı 2'ye çıkardı! ABD, Paraguay'a nefes aldırmıyor! pic.twitter.com/oxltvyi84D

— TRT Spor (@trtspor) June 13, 2026

⚽️ Balogun'dan şahane bir gol vuruşu! ABD, ilk yarıda Paraguay'a kabus oldu! pic.twitter.com/YFXzQGVZuZ

— TRT Spor (@trtspor) June 13, 2026

⚽️ Mauricio ceza sahasına girer girmez topu tek vuruşla köşeye gönderdi! Paraguay farkı 2'ye indirdi! pic.twitter.com/YYn0E2wYoU

— TRT Spor (@trtspor) June 13, 2026

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