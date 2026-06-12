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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası ABD-Paraguay maçında FIFA'nın yeni kuralı uygulandı!

ABD-Paraguay maçında FIFA'nın yeni kuralı uygulandı!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçta ABD ile Paraguay karşı karşıya geldi. Karşılaşma, FIFA'nın bu turnuvada uygulamaya koyduğu "Yanlış Oyuncu Tespiti" kuralının ilk kez devreye girmesiyle tarihe geçti. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 06:11
ABD-Paraguay maçında FIFA'nın yeni kuralı uygulandı!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ile Paraguay kozlarını paylaştı.

İki takım arasında oynanan karşılaşmada FIFA tarafından bu turnuvada başlatılan 'Yanlış oyuncu tespiti' kuralı ilk kez gerçekleşti.

Mücadelenin 50. dakikasındaki bir pozisyon sonrası VAR devreye girerek ABD'li savunma oyuncusu Tim Ream'e çıkan sarı kartı iptal etti. Bu karar sonrası aldatmaya yönelik hareketten dolayı Paraguaylı Miguel Almiron'a sarı kart gösterildi.

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