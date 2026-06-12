ABD-Paraguay maçında FIFA'nın yeni kuralı uygulandı!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ile Paraguay kozlarını paylaştı.

İki takım arasında oynanan karşılaşmada FIFA tarafından bu turnuvada başlatılan 'Yanlış oyuncu tespiti' kuralı ilk kez gerçekleşti.

Mücadelenin 50. dakikasındaki bir pozisyon sonrası VAR devreye girerek ABD'li savunma oyuncusu Tim Ream'e çıkan sarı kartı iptal etti. Bu karar sonrası aldatmaya yönelik hareketten dolayı Paraguaylı Miguel Almiron'a sarı kart gösterildi.

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