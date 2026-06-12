2026 FIFA Dünya Kupası'na özel altın ve gümüş külçeler üretildi

Nadir Metal Rafineri, 2026 FIFA Dünya Kupası'na özel olarak Türk tasarımcılar tarafından hazırlanan altın ve gümüş külçelerle dünya çapında önemli bir başarıya imza attı.

LBMA akreditasyonuna sahip Nadir Metal, "FIFA World Cup 2026" markası altında resmi lisanslı altın ve gümüş külçeleri üretmek için yetkilendirilirken, özgün tasarımlarla üretilen altın külçeleri, dünyanın farklı ülkelerine de ihraç edecek.

"Çocukluğun unutulmaz futbolcu kartı" heyecanından ilham alan koleksiyon, koleksiyon değeri ile kalıcı hatıra niteliğini bir araya getirirken, aynı zamanda her anne ve babanın çocuğunun geleceğine dönük anlamlı bir yatırım yapmasına olanak tanıyor.

Koleksiyonda yer alan tasarımlarda, Türk bayrağı, Kız Kulesi, Ayasofya ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi Türkiye'nin köklü sembollerini ön plana çıkartan altın ve gümüş külçelerin özgün tasarımlarının her biri, FIFA tarafından ayrı ayrı onaylandı.

Gümüş külçelerin sınırlı yüzey alanı nedeniyle ay-yıldızın klasik yerleşimine olanak kalmaması üzerine tasarımcılar, ay ve yıldızı külçenin üst bölümüne taşıyan özgün bir tasarım geliştirdi.

Nadir Gold'un internet sitesi üzerinden ön siparişe açılan koleksiyon, müşterilere ürünler stoklara ulaşmadan rezervasyon yapma imkanı sunuyor.

Ön siparişle satın alınan ürünler stoklara ulaştığında, sipariş sırasına göre sigortalı sevkiyatla sahiplerine teslim edilecek. Kurumsal alımlar için Nadir Metal'in internet sitesi üzerinden B2B satın alma talebi oluşturulurken, bireysel alımlarda doğrudan satın alma seçeneği sunuluyor.

Nadir Metal Rafineri, özel koleksiyonla Türkiye'nin futbol heyecanını, kültürel mirasını ve koleksiyon değerini dünyanın her köşesindeki futbolseverlerle buluşturmayı hedefliyor.

- "Bu ürünler, 2026 FIFA Dünya Kupası lisanslı kıymetli maden koleksiyonlarından ilki oldu"

İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Nadir Metal Strateji, Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Grup Başkanı Selman Bayoğlu,Türkiye'nin 24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası sahnesine dönüşünün, ayrı bir heyecan oluşturduğunu söyledi.

Bayoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası lisanslı ürünlerle milli heyecanı, koleksiyon değerini ve sürdürülebilir üretim anlayışını bir araya getirdiklerini aktararak, "Türkiye'nin 24 yıl aradan sonra 2026 FIFA Dünya Kupası sahnesine dönüşünü altın ve gümüş külçelerle taçlandırmaktan iftihar ediyoruz. Türkiye'de tasarlanan ve üretilen 2026 FIFA Dünya Kupası lisanslı ürünlerle milli duyguları ve sürdürülebilir üretim anlayışını bir araya getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bayoğlu, FIFA World Cup 2026 markası altında resmi lisanslı altın ve gümüş külçelerin lisans haklarını elinde tutan MDM firmasının talebi ve FIFA'nın onayıyla gerçekleştirilen projeye ilişkin, şunları kaydetti:

"FIFA ve MDM işbirliğimiz ile 2026 FIFA Dünya Kupası için dünya genelinde yetkilendirilen az sayıdaki rafineriden biri olan Nadir Metal Rafineri, bu tarihi başarıyı Türk tasarımcılarımızın hazırladığı özel koleksiyonla taçlandırıyor. Türk bayrağımız, Kız Kulesi, Ayasofya ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi ülkemizin köklü sembollerimizi taşıyan resmi lisanslı altın ve gümüş külçeler, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle müşterilerimiz neredeyseler orada deneyimlenmeyi bekliyor. Sunduğumuz bu ürünler, 2026 FIFA Dünya Kupası lisanslı kıymetli maden koleksiyonlarından ilki oldu. Nadir Metal Rafineri, bu çok özel seriyi sadece Türkiye'deki futbolseverlere sunmakla kalmayıp, pek çok ülkeye de ihraç ederek küresel arenadaki gücünü tescilliyor. "

"NADİR METAL KENDİSİNİ KÜRESEL ÖLÇEKTE KANITLAMIŞ BİR RAFİNERİ"

MDM Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Christian Haus da toplantıya gönderdiği videolu mesajında, MDM olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi lisansına sahip olmanın kendileri için hem bir onur hem de önemli bir sorumluluk olduğunu aktardı.

Haus, bu nedenle FIFA Dünya Kupası'nın prestijini, ruhunu ve küresel standartlarını en üst seviyede temsil edebilecek iş ortaklarıyla çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Nadir Metal Rafineri ile işbirliğimizden gurur duymamızın nedeni de tam olarak bu. Nadir Metal, yüksek kaliteli üretim kabiliyeti, prestijli uluslararası akreditasyonları, sorumlu tedarik anlayışı, bağımsız denetimleri, sürdürülebilirlik raporlaması ve insana ve gezegene yönelik samimi bağlılığıyla kendisini küresel ölçekte kanıtlamış bir rafineri. 2026 FIFA Dünya Kupası lisanslı altın ve gümüş ürünleri, futbolun ruhunu, kıymetli metallerin gücünü ve dünya çapında saygı gören bir Türk rafinerisinin ustalığını bir araya getiriyor."

Haus, Türkiye'nin, resmi kurumlarından özel sektör oyuncularına, rafinajdan ticarete, mücevherattan yatırım ürünlerine ve fiziksel altın kültüründen modern finansal altyapıya kadar dünyanın en dinamik altın ekosistemlerinden birine sahip olduğunu da ifade etti.