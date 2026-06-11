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Ziraat Türkiye Kupası

Dünya Kupası 2026 başlangıcına kalan süre

Haberler Dünya Kupası 2026 Milli takım kafilesinde 2 ayrılık! Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz...

Milli takım kafilesinde 2 ayrılık! Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz...

A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD’ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Teknik Direktör Montella'nın kararıyla Arizona’daki milli takım kampından ayrılacak.

Dünya Kupası 2026 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 12:07 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 12:09
Milli takım kafilesinde 2 ayrılık! Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz...

Ay-yıldızlı ekip ise yerel saatle 10.00, TSİ 20.00'de Arizona'dan Vancouver'a uçacak. A Milli Takım, Vancouver'daki Killarney Park'ta TSİ 04.30'da yapacağı antrenmanla Avustralya maçının hazırlıklarına devam edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'nın Vancouver kentinde 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak A Milli Takım, müsabaka öncesinde Arizona'daki kamp merkezindeki son çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular fitness salonunda ısınma ve bireysel program dahilinde çalıştı. Milliler daha sonra sahada sürat ve taktik çalışmaları yaptı. Kenan Yıldız bireysel idmanlara devam ederken; son bölümde de çift kale maç oynandı.

Ay-Yıldızlıların çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

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