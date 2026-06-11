Josip Skoko'dan Arda Güler övgüsü! "Avustralya'nın bu tarz oyuncuları yok"

Süper Lig'de 2003-2004 ve 2005-2006 sezonları arasında Gençlerbirliği forması giymiş olan ve Avustralya Milli Takımı ile çıktığı 51 maçta 9 gol kaydeden Josip Skoko, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynanacak Türkiye - Avustralya müsabakasını değerlendirdi.

"TÜRKİYE DENEYİMİM HARİKAYDI"

2003-2004 sezonunda Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki Gençlerbirliği ile UEFA Kupası'nda 4. Tur'a (Son 16) yükseldiği zamanları 'çok özel' olarak nitelendiren Skoko, o dönem Avrupa'nın önemli takımları karşısında başarılı sonuçlara imza attıklarını belirtti. Josip Skoko, "UEFA Kupası'ndaki o seri.. Blackburn, Parma ve Sporting dahil Avrupa'nın gerçekten 3-4 büyük takımını yendiğimiz dönem harikaydı. Çok iyi bir takımımız vardı ve o maçlarda galibiyetler almaktan gerçekten büyük keyif almıştım. Sadece uzatmalarda kaybettiğimiz Valencia maçında elendiğimiz için hayal kırıklığı yaşamıştım. Evet, harika bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, 2000'Lİ YILLARIN BAŞINDA OLDUKÇA GÜÇLÜ BİR TAKIMDI"

2000'li yılların başında Türkiye'nin çok iyi bir milli takıma sahip olduğuna dikkat çeken Skoko, mevcut kadronun da genç ve yetenekli isimlerden oluştuğunu vurguladı. Avustralyalı eski futbolcu, "Bugünkü ligin kalitesi hakkında yeterli bilgiye sahip değilim ama genel olarak 20 yıl öncesinin kalitesiyle bugünkünü kıyaslamanın zor olduğunu düşünüyorum. Artık farklı bir futbol türü oynanıyor. Eskiden oyuncuların sahip olduğu bazı özellikler vardı, bugünkü oyuncularda olmayan. Ama tam tersi de var, bazı özellikler de şimdi var. Oyun artık biraz daha hızlı, bu yüzden kıyaslamak zor. Ama bence Türkiye'nin her zaman gerçekten çok iyi bir milli takımı var. 2000'li yılların başında oldukça güçlü bir takımdı. Şimdi de yine yetişen birçok iyi genç oyuncu var. Birçok Avrupa takımı gibi onların da ikinci tura yükselme ve iyi bir sonuç alma şansları var" şeklinde konuştu.

"AVUSTRALYA'DA DA BÜYÜK BİR TÜRK NÜFUSU VAR"

Josip Skoko, 2004 yılında Avustralya'da, Türkiye Milli Takımı ile oynadıkları hazırlık maçlarının kendisi için çok özel olduğundan da bahsederek, "İlginç bir maçtı çünkü eski antrenörüm Ersun Yanal milli takımın başındaydı. Ve o maçlarda oynayan iki takım arkadaşım da vardı; sanırım Serkan Balcı ve Deniz Barış'tı. Bu yüzden benim için özel maçlardı ve çok dostaneydi. Tabii bu bir hazırlık maçıydı. Dolayısıyla Dünya Kupası'ndaki bir maçla hazırlık maçını kıyaslamak çok farklı olur. Benim gibi Türkiye'de oynamış epey Avustralyalı futbolcu oldu. Sanırım Mile Jedinak da onlardan biri ama sayıları aslında oldukça fazla. Avustralya'da da büyük bir Türk nüfusu var. Bu yüzden çok ilginç bir maç olacağını düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

"TÜRKİYE, AVUSTRALYA'YA GÖRE ÇOK DAHA YETENEKLİ BİR TAKIM"

Avustralya Milli Takımı'nın, Teknik Direktör Tony Popovic ile çok disiplinli ve fiziksel oyun sergileyen bir takıma dönüştüğünü sözlerine ekleyen Skoko, "Belki yetenek seviyeleri Türk milli takımı kadar yüksek değil. Bence Türkiye çok daha yetenekli bir takım. Bu yüzden ilginç bir maç olacaktır. Türkiye oynamaya çalışırken, Avustralya belki onları kontraataklarla yakalamaya ya da baskıyı emip, oyunun ilerleyen bölümlerinde hücum etmeye çalışacaktır. Yakın zamanda Avustralya'daki son iki hazırlık maçındaydım. Avustralya'nın çok genç, iyi ve güçlü oyuncuları var. Her iki maçta da teknik direktör Popovic yedek kulübesinden bazı oyuncuları oyuna sürdü. Onlar da büyük fark oluşturarak goller attılar. Bu yüzden bence oldukça ilginç bir maç bizi bekliyor" diye konuştu.

"AVUSTRALYA'NIN BU TARZ OYUNCULARI YOK (ARDA GÜLER)"

Avustralyalı futbol adamı, her iki takımda da ekstra kaliteye sahip bireysel yeteneklerin bulunduğu söyledi. Skoko, Real Madrid'de oynayan Arda Güler'in maçlarını izlediğini de dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnanılmaz bir oyuncu. Avustralya'nın bu tarz oyuncuları yok, Real Madrid gibi büyük kulüplerde oynayan. Bu yüzden Avustralya daha çok ekip çalışmasına ve disipline güvenecektir. Buna karşılık Türkiye'nin, her an fark oluşturacak bireysel yeteneklere sahip olduğunu düşünüyorum. Türk takımını o kadar iyi tanımadığımı ve çok yakından takip etmediğimi söylemeliyim. Ama Avustralya maçına kadar onlara kesinlikle daha fazla göz atacağım."

"TÜRKİYE, DÜNYA FUTBOLUNDA İZ BIRAKMAYA SADECE BİR DÜNYA KUPASI UZAKLIKTA"

Türkiye'de oynadığı dönemde çok teknik ve güçlü futbol oynandığını aktaran Josip Skoko, "Gerçekten iyi bir milli takıma sahip olmak ve Avrupa'da üst sıralarda yer alan bir lig olmak için gereken tüm özelliklere sahiplerdi. Bu yüzden, alttan gelen bu yetenekli genç oyuncularla birlikte bir şansları olduğunu hissediyorum. Kendilerini bir Dünya Kupası'nda kanıtlamaları ve belki de milli takımı ve puan sıralamasını daha yukarı taşıyacak bir çeyrek final başarısı gibi sonuçlar almaları gerekiyor. Aynı durum Avustralya için de geçerli; Avustralya da yıllardır aynı şeyi yapmaya, yani Dünya Kupası'nda ilk turu geçip belki bir tur daha atlayarak dünya futbolundaki profilini yükseltmek için ekstra sonuçlar almaya çalışıyor. Ama son 15-20 yıldır Avustralya'da bu çok zor oldu, her seferinde katılmayı başarmış olmalarına rağmen. Dünya Kupası'nda bunu başarmak hala çok zor. Türkiye, genç oyuncularıyla dünya futbolunda gerçekten iz bırakmaya sadece bir Dünya Kupası uzaklıkta" dedi.

"HERKESİN İNGİLTERE'YE DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR"

Skoko, Dünya Kupası'ndaki favoriler konusunda çok emin olamadığını ancak herkesin İngiltere'ye dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek, "Çünkü bence uzun zamandır şöyle oluyor; ya çok iyi oynuyorlar ama bir yere varamıyorlar ya da çok kötü oynuyorlar ama ileriye kadar gidebiliyorlar. Bu yüzden bu kez gerçekten iyi bir takımları olduğunu ve ileri gidebileceklerini hissediyorum. Geri kalanlar ise her zaman tepede görmeye alışık olduğumuz o birkaç takım; Arjantin ve Brezilya gibi Güney Amerika ekipleri, ardından İspanya... Ve tabii her zaman birkaç sürpriz takım da çıkar. Avustralya için bir sonraki tura geçmelerinin iyi bir sonuç ve gerçekten büyük bir başarı olacağını hissediyorum. Türkiye'nin de bir üst tura kalmayı hedeflediğini düşünüyorum. Gruplardan çıktıktan sonra, tek maçlı elemelerde her şey mümkün; biraz da şansınız yaver giderse turnuvanın daha ileri aşamalarına kadar yükselebilirsiniz. Bu yüzden her iki takımın da en azından grup aşamasını geçmeyi hedefleyeceğini düşünüyorum. Aksi takdirde bunu bir başarısızlık olarak göreceklerdir" açıklamasını yaptı.

"UMARIM HER İKİ TAKIM DA BİR ÜST TURA ÇIKAR"

Son olarak Türk taraftarlar hakkında da görüşlerini bildiren Josip Skoko, "Türk futbol taraftarları hakkında ve Türkiye'de geçirdiğim zamanlara dair gerçekten çok güzel anılarım var. Milli takıma bol şans diliyorum Dünya Kupası'nda; Avustralya'ya karşı değil elbette. Ama umarım her iki takım da bir üst tura çıkar, biz de ikinci tur maçlarını izleyebiliriz ve insanlar bazı galibiyetleri kutlayabilir" diyerek sözlerini noktalandırdı.