Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bestelendi: Siz Hepiniz, Biz Türkiye!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan ve A Milli Futbol Takımı'mız için bestelenen "Siz Hepiniz, Biz Türkiye" Marşı, Milli Takımlar resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

A Millî Takımımız için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Siz Hepiniz Biz Türkiye" marşı sizlerle.

Millî Takımımızın Dünya Kupası yolculuğunda birliğimizi, beraberliğimizi ve ortak heyecanımızı yansıtan bu anlamlı çalışma; milyonlarca vatandaşımızı ay-yıldızlı formamızın etrafında buluşturan güçlü bir mesaj taşımaktadır.

Bu kıymetli eser için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'na, katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

İşte Milli Takım için bestelenen "Siz Hepiniz, Biz Türkiye" marşı...