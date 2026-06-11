Ay yıldızlı bayrağımız Dünya Kupası'nda sahada!

Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan 2026 Dünya Kupası açılış maçı öncesi düzenlenen seremonide görsel şölen vardı.

Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden olan Meksika'daki Mexico City Stadyumu'nda düzenlenen seremonide Meksikalı ünlü şarkıcılar sahne alırken yerel kültürü yansıtan dans gösterileri sergilendi.

AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZ DA SAHADA

Maçtan hemen önce ülke bayraklarının sahaya çıktığı ikinci seremonide ise Ay yıldızlı bayrağımızın 24 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'nda yer alması Türk taraftarları hem duygulandırdı hem gururlandırdı.

İşte o an...