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Haberler Dünya Kupası 2026 Ay yıldızlı bayrağımız Dünya Kupası'nda sahada!

Ay yıldızlı bayrağımız Dünya Kupası'nda sahada!

2026 Dünya Kupası açılış seremonisinde ülkelerin bayrakları teker teker sahaya çıktı, Ay yıldızlı bayrağımızın sahaya çıktığı anlar uzun yıllar sonra Türk taraftarları duygulandırdı.

Dünya Kupası 2026 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 22:22 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 22:48
Ay yıldızlı bayrağımız Dünya Kupası'nda sahada!

Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan 2026 Dünya Kupası açılış maçı öncesi düzenlenen seremonide görsel şölen vardı.

Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden olan Meksika'daki Mexico City Stadyumu'nda düzenlenen seremonide Meksikalı ünlü şarkıcılar sahne alırken yerel kültürü yansıtan dans gösterileri sergilendi.

AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZ DA SAHADA

Maçtan hemen önce ülke bayraklarının sahaya çıktığı ikinci seremonide ise Ay yıldızlı bayrağımızın 24 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'nda yer alması Türk taraftarları hem duygulandırdı hem gururlandırdı.

İşte o an...

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