Dünya Kupası tarihinin en iyi 10 maçı belirlendi!

2026 Dünya Kupası'nda 20 Haziran'da Meksika ile Tunus arasında oynanacak karşılaşma, turnuva tarihinin 1000. maçı olarak kayıtlara geçecek. Bu önemli dönüm noktası öncesinde The Athletic, Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçlarını sıraladı.
Uzun bir değerlendirme sürecinin ardından hazırlanan ve önem sırasına göre oluşturulan 10 maçlık listede yedi final, iki yarı final ve bir çeyrek final mücadelesi yer aldı.
Listede ayrıca 2000 yılı sonrasından yalnızca iki karşılaşmaya yer verildi. Bunlar, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanan ve tarihin en heyecan verici finallerinden biri olarak gösterilen final maçı ile 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'nın Brezilya'yı 7-1 mağlup ettiği yarı final karşılaşması oldu.
İşte The Athletic'e göre Dünya Kupası tarihinin en iyi 10 maçı:
1970 Finali: Brezilya 4-1 İtalya
1950 Finali: Brezilya 1-2 Uruguay
2022 Finali: Arjantin 3-3 Fransa (Arjantin penaltılarla 4-2 kazandı)
1986 Çeyrek Finali: Arjantin 2-1 İngiltere
2014 Yarı Finali: Brezilya 1-7 Almanya
1958 Finali: İsveç 2-5 Brezilya
1974 Finali: Batı Almanya 2-1 Hollanda
1930 Finali: Uruguay 4-2 Arjantin
1954 Finali: Batı Almanya 3-2 Macaristan
1982 Grup Aşaması: İtalya 3-2 Brezilya