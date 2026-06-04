CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası

Dünya Kupası 2026 başlangıcına kalan süre

Haberler Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası'nın resmi topu "Trionda" maç öncesi şarj edilecek

Dünya Kupası'nın resmi topu "Trionda" maç öncesi şarj edilecek

2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi maç topu "Trionda", üç ev sahibi ülkeyi simgeleyen özel tasarımının yanı sıra 500 Hz hareket sensörüyle hakemlere gerçek zamanlı veri aktaracak. Maçlardan önce şarj edilecek akıllı top, tam dolu bataryayla yaklaşık 6 saat kullanılabilecek. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2026 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 19:13
Dünya Kupası'nın resmi topu "Trionda" maç öncesi şarj edilecek

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi maç topu "Trionda", İspanyolcada "üç dalga" anlamına gelirken yenilikçi tasarım özellikleriyle turnuvada ilk kez üç ülkenin ev sahipliği yapmak üzere bir araya gelmesini simgeliyor.

Üç ev sahibi ülkeye saygı amacıyla kırmızı, yeşil ve mavi renk şemasına sahip top, maçlardan önce şarj edilecek.

Her ev sahibi ülkeyi temsilen topun üzerinde Kanada için akçaağaç yaprağı, Meksika için kartal ve ABD için yıldız bulunuyor.

Gelişmiş teknoloji

FIFA'ya göre "Trionda", birçok önemli performans yeniliğine sahip. Dört panelli yapısı, kasıtlı olarak derin dikişler içerir ve top havada ilerlerken yeterli ve eşit dağılımlı sürtünme sağlayarak optimum uçuş stabilitesi üreten bir yüzey oluşturuyor.

Ek olarak, yalnızca yakından görülebilen kabartmalı ikonlar, ıslak veya nemli koşullarda topa vururken veya top sürerken tutuşu artırıyor.

Son teknoloji ürünü 500 Hz hareket sensörü çipi, topun hareketinin her unsuruna dair bilgi de sağlıyor.

Bu teknoloji, video yardımcı hakem sistemine gerçek zamanlı olarak hassas veriler göndererek, ofsayt pozisyonları da dahil olmak üzere maç hakemlerinin karar verme süreçlerini geliştiriyor.

Hareket sensörlü top, tam şarjla yaklaşık 6 saat kullanılabilirken her kullanımdan önce şarj edilecek.

F.Bahçe'ye Greenwood şoku! Yeni takımı...
Ve transfer bombası patlıyor! İsmail Yüksek...
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Afrika ile kazan kazan! Başkan Erdoğan ve Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani imzaları attı | "Erdoğan bize destek veriyor"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Merih Demiral'dan F.Bahçe fedakarlığı!
Beşiktaş Vincenzo Italiano için gözünü kararttı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan 2 transfer! Fırtına'dan 2 transfer! 18:06
Anadolu Efes'te Poirier ameliyat oldu Anadolu Efes'te Poirier ameliyat oldu 18:04
Belgesel çekiminde eşi arayan Fatih Tekke'nin tepkisi: Hanım arıyor, o önemli Belgesel çekiminde eşi arayan Fatih Tekke'nin tepkisi: Hanım arıyor, o önemli 17:10
Türkiye Hollanda maçı şifresiz mi? İZLE! Türkiye Hollanda maçı şifresiz mi? İZLE! 17:06
Hacıosmanoğlu: 80 milyon başarı bekliyorsa... Hacıosmanoğlu: 80 milyon başarı bekliyorsa... 16:48
F.Bahçe'ye Greenwood şoku! Yeni takımı... F.Bahçe'ye Greenwood şoku! Yeni takımı... 16:31
Daha Eski
Merih Demiral'dan F.Bahçe fedakarlığı! Merih Demiral'dan F.Bahçe fedakarlığı! 16:01
F.Bahçe'de Tuncay Şanlı ayrılığı! F.Bahçe'de Tuncay Şanlı ayrılığı! 15:42
F.Bahçe'ye Vlahovic şoku! Yeni takımı... F.Bahçe'ye Vlahovic şoku! Yeni takımı... 14:57
Saran'a hapis cezası kararı! Saran'a hapis cezası kararı! 13:11
M. City'den R. Madrid'e Haaland davası! M. City'den R. Madrid'e Haaland davası! 12:32
Hacıosmanoğlu milli takım kampında futbol oynadı Hacıosmanoğlu milli takım kampında futbol oynadı 12:22