2018 Dünya Kupası Final maçında Ankaragücü bayrağı asıldı
2018 Dünya Kupası Final maçında Fransa-Hırvatistan ile karşılaştı. Mücadelenin 38. dakikasında Griezmann'ın penaltısı atışında Hırvatistan kale arkasına asılan Ankaragücü bayrağı dikkatleri çekti
Giriş Tarihi: 15.07.2018 19:03
Güncelleme Tarihi: 16.07.2018
02:08
2018 Dünya Kupası Final maçında Fransa-Hırvatistan ile karşılaştı.
Karşılaşmanın 38. dakikasında Maçın hakemi Pitana VAR kararıyla Fransa lehine penaltı verdi. Griezmann'ın penaltısı sırasında Hırvatistan kale arkasında asılan Ankaragücü bayrağı dikkatlerden kaçmadı.
İşte o fotoğraf...