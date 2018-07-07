Fotomaç > Dünya Kupası > Muslera eve dönüyor ilk yarı finalist Fransa! Fransa: 2 - Uruguay: 0 maç sonucu

Muslera eve dönüyor ilk yarı finalist Fransa! Fransa: 2 - Uruguay: 0 maç sonucu

2018 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile Uruguay karşılaştı. Edinson Cavani'nin sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa yarı finale yükselen ilk takım oldu. Fransa'nın gollerini Varane ve Griezzman kaydederken Fransa'nın ikinci golünde kaleci Muslera'nın büyük hatası dikkat çekti

Giriş Tarihi: 06.07.2018 00:27 Güncelleme Tarihi: 07.07.2018 02:01
Muslera eve dönüyor ilk yarı finalist Fransa! Fransa: 2 - Uruguay: 0 maç sonucu

2018 Dünya Kupası çeyrek final maçında Uruguay'ı 2-0 mağlup eden Fransa yarı finale yükseldi.

Mücadeleye iki takım da etkili başlarken, karşılıklı ataklarla geçen devrede gol son dakikalarda geldi. 40. dakikada Antoine Griezmann'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Raphael Varane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağalara gitti. İlk yarı Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı dengeli başlarken, Fransa'nın farkı açan golü Muslera'nın hatasında geldi. 61. dakikada Galatasaraylı kaleci Muslera, sol kanattan Antoine Griezmann'ın uzak mesafenden vuruşunu karşılamak isterken, topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol sonrası Muslera büyük üzüntü yaşadı.

Kalan dakikalarda savunma ağırlıklı bir oyun ortaya koyan Fransa, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 2018 Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist oldu.

FRANSA: 2 - URUGUAY:0 MAÇ ÖZETİ İZLE

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (1 yorum)
serdar akay serdar akay

maç kırmızı kartsız yani 11 e 11 tamamlanır ise 2 takımdan biri maçı 1 farkla yani 1.0_2.1_3.2 vs.. kazanacak...% 60 uruguay % 40 fransa

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır26
cevapla 06.07.2018 12:17
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Maradona özür diledi
Maradona özür diledi
Muhteşem karşılama
Muhteşem karşılama
Mesut’u keşke almasaydık
Mesut’u keşke almasaydık
Real onu seçti
Real onu seçti