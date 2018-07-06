2018 Dünya Kupası Çeyrek Final Uruguay - Fransa maçı | CANLI

İŞTE İLK 11'LER

Uruguay : Muslera, Gimenez, Godin, Caceres, Nandez, Torreira, Bentancur, Vecino, Laxalt, Suarez, Stuani

Fransa : Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Tolisso, Mbappe, Griezmann, Giroud

2018 Dünya Kupası çeyrek final etabı Fransa-Uruguay maçıyla başlıyor. Kupanın favorilerinden Fransa son 16 turunda efektif oyunuyla Messi'li Arjantin'i 4-3'lük skorla turnuva dışına itmişti. Uruguay ise son 16'da Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'i 2-1 ile devirmişti. İki takımın kendi arasında daha önce yaptığı 8 karşılaşmada Uruguay'ın rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Gök Mavililer, geri kalan maçların 3'ünü kazanırken, 1'isini Fransa aldı, 4 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Uruguay bu maçlarda Horozlar'ın kalesine 8 gol attı. 1998 Dünya şampiyonu Fransa ise 4 kez ağları sarstı.



Uruguay - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Uruguay ile Fransa, bugün karşılaşacak. Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak ve yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği zorlu mücadele saat 17.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

Platini'den beri yenemiyor

Fransa, Uruguay karşısındaki tek galibiyetini 1985'te elde etti. Başkent Paris'te oynanan hazırlık mücadelesinde ev sahibi ekip, ilk yarısını da 1-0 önde tamamladığı karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı. Michel Platini'nin kaptanlığını yaptığı Fransa'nın gollerini Dominique Rocheteau ve Jose Toure'den attı. Bu karşılaşma aynı zamanda Fransa'nın, Uruguay'a 2 gol attığı tek karşılaşma da oldu.

Cavani yok

Uruguay takımının Luis Suarez ile birlikte takımın en büyük silahı olan Edison Cavani, Portekiz maçında sakatlanmıştı. Yıldız futbolcunun, dün sol ayağının üstüne basamadığı fotoğraflandı. 31 yaşındaki santrfor, grup aşamasında Rusya'ya 1, son 16'da Portekiz'e 2 gol atmıştı.

İlk maç 1924'te

Uruguay ile Fransa, tarihteki ilk maçlarını 1 Haziran 1924'te oynadı. Paris'te oynanan Olimpiyat Oyunları çeyrek final maçında, Uruguay 5-1 kazandı. Bu karşılaşma rekabetteki ilk maç olmasının yanı sıra, iki takım arasındaki en farklı ve en gollü mücadele olarak da tarihe geçti.Golsüz maçları Suarez bitirdi

Uruguay ile Fransa son olarak 5 yıl önce karşılaştı. Rekabette, Uruguay'da oynanan ilk karşılaşma olma özelliğini de taşıyan maçı, ev sahibi ekip 1-0 kazandı. İki takım arasında 4 maçlık golsüz serinin de sona ermesi anlamına gelen golü atan isim 50. dakikada fileleri havalandıran Luis Suarez oldu.

