Belçika'dan tarihi geri dönüş! Belçika: 3 - Japonya: 2

Belçika, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 3-2 galip geldi. Belçika çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın ikinci yarısına Japonya müthiş başladı. 48'de Haraguchi takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 4 dakika sonra da İnui harika bir gole imza atarak Japonya'yı 2-0 öne geçirdi.

Belçika, 69. dakikada Vertonghen'in golüyle farkı bire indirdi. Belçika 2-0'dan geri döndü, 74. dakikada oyuna sonradan giren Fellaini eşitlik golünü attı.



90+4'te Chadli sahneye çıkan Chadli skoru 3-2'ye getirdi ve Belçika geriden geldiği maçta tur biletini cebine koydu. Belçika çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.