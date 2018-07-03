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2018 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya, Meksika karşısında turladı! MAÇ SONUCU: Brezilya 2-0 Meksika

Son 16 turunda Sambacılar, Neymar ve Firmino’nun golleriyle adını çeyrek finale yazdırdı. Meksika kalecisi Ochoa tarihi farkı önledi

Giriş Tarihi: 02.07.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 03.07.2018 01:57
2018 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya, Meksika karşısında turladı! MAÇ SONUCU: Brezilya 2-0 Meksika

Dünya Kupası'nda E Grubu'nu lider bitiren Brezilya, son 16 turunda turnuvanın renkli takımı Meksika ile eşleşmişti. Sambacılar dün rakibi karşısında ilk yarıda zorlandı. İkinci devrede Neymar'ın maça ağırlığını koymasıyla birlikte Brezilya, Meksika'yı devirerek adını çeyrek finale yazdırdı. İki takımın da kontrollü oynadığı mücadeleden ilk yarıda gol sesi çıkmadı, 0-0 tamamlandı.

TEK BAŞINA BİTİRDİ
İkinci yarıda Neymar şov vardı. Dakikalar 51'i gösterirken Willian müthiş bir deparla ceza sahasına girdi, meşin yuvarlağı içeri çevirdi, Neymar boş ağlara yolladı: 1-0. Brezilya kalan bölümde daha dikkatli oynarken Meksika'nın atakları Silva-Miranda duvarına çarptı. 88'de Neymar'ın vuruşunda Ochoa'dan seken topu Firmino boş ağlara yolladı. Brezilya 2-0'lık skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

OCHOA ENGELİ
Brezilya; Meksika karşısında rakip kaleye dalga dalga yüklendi. Rakibin takım savunmasını aştı, beklerini, stoperlerini geride bıraktı ancak hep kaleci Ochoa'ya takıldı. Meksikalı eldiven, Sambacıların 9 vuruşunu kurtardı. Meksika elense de Ochoa, 24 kurtarışıyla akıllara kazındı.

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Umutcan Umutcan

“Iki Guney Amerika ekibi”. Meksika’yi Guney Amerika’da mi saniyorsunuz?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.07.2018 20:08
Omar Omar

Iki guney amerija ekipi mi ? Haritaya baksaniza. México bir guney América ekipi degil

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.07.2018 17:27
serdar akay serdar akay

maç kırmızı kartsız yani 11 e 11 tamamlanır ise brezilya meksikayı % 90 2 farkla ( 2.0_ 3.1 ) yenecek___ % 10 maç berabare bitecek

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evet24
hayır1
cevapla 02.07.2018 10:38
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