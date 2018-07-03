2018 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya, Meksika karşısında turladı! MAÇ SONUCU: Brezilya 2-0 Meksika

Dünya Kupası'nda E Grubu'nu lider bitiren Brezilya, son 16 turunda turnuvanın renkli takımı Meksika ile eşleşmişti. Sambacılar dün rakibi karşısında ilk yarıda zorlandı. İkinci devrede Neymar'ın maça ağırlığını koymasıyla birlikte Brezilya, Meksika'yı devirerek adını çeyrek finale yazdırdı. İki takımın da kontrollü oynadığı mücadeleden ilk yarıda gol sesi çıkmadı, 0-0 tamamlandı.



TEK BAŞINA BİTİRDİ

İkinci yarıda Neymar şov vardı. Dakikalar 51'i gösterirken Willian müthiş bir deparla ceza sahasına girdi, meşin yuvarlağı içeri çevirdi, Neymar boş ağlara yolladı: 1-0. Brezilya kalan bölümde daha dikkatli oynarken Meksika'nın atakları Silva-Miranda duvarına çarptı. 88'de Neymar'ın vuruşunda Ochoa'dan seken topu Firmino boş ağlara yolladı. Brezilya 2-0'lık skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

OCHOA ENGELİ

Brezilya; Meksika karşısında rakip kaleye dalga dalga yüklendi. Rakibin takım savunmasını aştı, beklerini, stoperlerini geride bıraktı ancak hep kaleci Ochoa'ya takıldı. Meksikalı eldiven, Sambacıların 9 vuruşunu kurtardı. Meksika elense de Ochoa, 24 kurtarışıyla akıllara kazındı.