Fotomaç > Dünya Kupası > Suudi Arabistan Dünya Kupası’nı galibiyetle kapattı

Suudi Arabistan Dünya Kupası’nı galibiyetle kapattı

2018 Dünya Kupası A Grubu son karşılaşmasında Suudi Arabistan, Mısır’ı 2-1 yenerek Dünya Kupası’nı galibiyetle noktaladı. Bu sonuçla Salah’lı Mısır, Dünya Kupası’nı puansız kapattı.

Giriş Tarihi: 25.06.2018 01:00 Güncelleme Tarihi: 25.06.2018 20:56
Suudi Arabistan Dünya Kupası’nı galibiyetle kapattı

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Suudi Arabistan, Mısır'ı 2-1 mağlup etti. Mısır'ın golünü 22'nci dakikada Salah kaydederken, Suudi Arabistan'ın gollerini 45'inci dakikada penaltıdan Faraj ve 90+4'üncü dakikada Dawsari attı. A Grubu'nda mücadele eden Suudi Arabistan ve Mısır Dünya Kupası'na veda ederken Uruguay grubu lider bitirdi ve Rusya ile birlikte gruptan çıkan takımlar oldu.

22'nci dakikada Mısır'ın golü geldi. Abdalla El-Said'in asistinde Salah, Mısır'ı öne geçiren golü attı. 1-0

41'inci dakikada Suudi Arabistan penaltı kaçırdı. Fahad Al-Muwallad'in penaltı vuruşundan yararlanamadı.

45'inci dakikada Suudi Aranbistan beraberlik golünü attı. Salman Al-Faraj penaltı vuruşunda takımına beraberliği getirdi. 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

90+4'üncü dakikada Suudi Arabistan'ın galibiyet golü geldi. Abdullah Otayf'ın asistinde Al-Dawsari takımını öne geçiren golü attı.

Mücadeleyi Suudi Arabistan 2-1 kazandı.

ESSAM AL HADARY TARİHE GEÇTİ

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası A Grubu'nda Suudi Arabistan ile Mısır mücadelesinde Mısır'ın kalesini koruyan 45 yaşındaki El Hadary 'Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu' oldu.

STAT: Volgograd

HAKEMLER: Wilmar Roldan, Alexander Guzman, Cristian De La Ruz

SUUDİ ARABİSTAN: Mosailem, Osama, Burayk, Yasser, Motaz, Salman, Hattan (Dk. 65 Aseri), Otayf, Hussain, Salem, Fahad (Dk. 79 Shehri)

MISIR: Al Hadary, Fathy, Gabr, Hegazy, Abdelshafy, Elneny, Hamed, Elsaid (Dk. 45 Amr Warda ), Trezeguet (Dk. 81 Kahraba), Salah, Mohsen (Dk. 64 Sobhi)

GOLLER: Dk. 22 Salah (Mısır), Dk. 45 Al Faraj (P), 90+4 Dawsari (Suudi Arabistan)

SARI KARTLAR: Ali Gabr, Fathy (Mısır)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FIFA'dan Sırbistan ve İsviçre'ye para cezası
FIFA'dan Sırbistan ve İsviçre'ye para cezası
Mohamed Salah veda ediyor!
Mohamed Salah veda ediyor!
Rusya'daki Dünya Kupası'nda Madrid rüzgarı!
Rusya'daki Dünya Kupası'nda Madrid rüzgarı!
Efsane oyuncu Babangida'nın Nijerya'ya güveni tam
Efsane oyuncu Babangida'nın Nijerya'ya güveni tam