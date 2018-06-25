Suudi Arabistan Dünya Kupası’nı galibiyetle kapattı

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Suudi Arabistan, Mısır'ı 2-1 mağlup etti. Mısır'ın golünü 22'nci dakikada Salah kaydederken, Suudi Arabistan'ın gollerini 45'inci dakikada penaltıdan Faraj ve 90+4'üncü dakikada Dawsari attı. A Grubu'nda mücadele eden Suudi Arabistan ve Mısır Dünya Kupası'na veda ederken Uruguay grubu lider bitirdi ve Rusya ile birlikte gruptan çıkan takımlar oldu.

22'nci dakikada Mısır'ın golü geldi. Abdalla El-Said'in asistinde Salah, Mısır'ı öne geçiren golü attı. 1-0

41'inci dakikada Suudi Arabistan penaltı kaçırdı. Fahad Al-Muwallad'in penaltı vuruşundan yararlanamadı.

45'inci dakikada Suudi Aranbistan beraberlik golünü attı. Salman Al-Faraj penaltı vuruşunda takımına beraberliği getirdi. 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

90+4'üncü dakikada Suudi Arabistan'ın galibiyet golü geldi. Abdullah Otayf'ın asistinde Al-Dawsari takımını öne geçiren golü attı.

Mücadeleyi Suudi Arabistan 2-1 kazandı.

ESSAM AL HADARY TARİHE GEÇTİ

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası A Grubu'nda Suudi Arabistan ile Mısır mücadelesinde Mısır'ın kalesini koruyan 45 yaşındaki El Hadary 'Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu' oldu.



STAT: Volgograd

HAKEMLER: Wilmar Roldan, Alexander Guzman, Cristian De La Ruz

SUUDİ ARABİSTAN: Mosailem, Osama, Burayk, Yasser, Motaz, Salman, Hattan (Dk. 65 Aseri), Otayf, Hussain, Salem, Fahad (Dk. 79 Shehri)

MISIR: Al Hadary, Fathy, Gabr, Hegazy, Abdelshafy, Elneny, Hamed, Elsaid (Dk. 45 Amr Warda ), Trezeguet (Dk. 81 Kahraba), Salah, Mohsen (Dk. 64 Sobhi)

GOLLER: Dk. 22 Salah (Mısır), Dk. 45 Al Faraj (P), 90+4 Dawsari (Suudi Arabistan)

SARI KARTLAR: Ali Gabr, Fathy (Mısır)