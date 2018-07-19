Rusya’ya servet kaldı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Dünya Kupası’nın ülke ekonomisine katkısının 850 milyar rubleyi (yaklaşık 13,7 milyar dolar) geçtiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 18.07.2018 23:54 Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 00:20

2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya, sadece 1 ay gibi kısa bir sürede ekonomisine yüksek bir meblağ koydu. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ülke ekonomisine katkısının 850 milyar rubleyi (yaklaşık 13,7 milyar dolar) geçtiğini açıkladı. Lomidze, "Şampiyonanın Rusya gayri safi milli hasılasına katkısı yüzde 1 yani 850 milyar rubleden daha fazla oldu. Bu rakam, yapılan harcamaları karşılıyor diyebiliriz" dedi.



Rus Sberbank tarafından yapılan araştırmaya göre, kupa için gelen turistler, ülkede yaklaşık 1.5 milyar dolar harcadı. 2024'teki Avrupa Futbol Şampiyonası'na talip olan Türkiye'nin de organizasyona ev sahipliği yaptığı takdirde benzer miktarda gelir elde etmesi bekleniyor.



FİNAL MAÇI REKOR KIRDI

2018 Dünya Kupası'nın Turkcell Tv Plus'ta en çok izlenen karşılaşma, Fransa-Hırvatistan finaliydi. Hem evden hem mobil cihazlardan izlenen TV Plus'ta final müsabakası diğer maçlara oranlar 6 kat fazla izlendi. Kupa maçları Türkiye'de en çok Siirt ilinden takip edildi.