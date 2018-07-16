Süper Lig'in kupadaki en başarılısı Vida

Vida'nın formasını giydiği Hırvatistan finale kadar yükseldi. Finalde Fransa'ya 4-2 mağlup olan Hırvatistan kupayı ise kaybetti.

Turnuva boyunca savunmadaki başarısının yanı sıra Vida, yarı finalde Rusya'ya uzatmalarda ve seri penaltı atışılarında attığı gollerle de adından söz ettirdi.



Vida'nın maçları

Hırvatistan'ın D Grubu'nda Nijerya ve Arjantin'i mağlup ettiği maçlara ilk 11'de başlayan Vida, iki karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı. Vida, son 16 turunu garantileyerek çıktıkları İzlanda maçında ise dinlendirildi.

Vida, son 16 turunda Danimarka ile oynanan maçta da savunmadaki yerini aldı.

Beşiktaşlı oyuncunun da formasını giydiği Hırvatistan, çeyrek finalde Rusya'yı Vida'nın da gol attığı maçta penaltılarda eledi.

Vida, İngiltere'yi uzatmalarda eleyerek yarı finale kaldıkları maçta da 120 dakika sahada kaldı.



Muslera çeyrek final oynadı

Vida'nın ardından şampiyonada en üst turu gören isim ise Galatasaraylı Fernando Muslera oldu.

Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay, çeyrek finale adını yazdırdı. Uruguay, çeyrek finalde ise şampiyonluğa uzanan Fransa'ya 2-0 mağlup oldu. Muslera; Rusya, Mısır ve Suudi Arabistan ile oynadıkları grup maçlarını gol yemeden tamamladı. İlk golünü son 16 turunda Portekiz maçında Pepe'den yiyen Muslera, Fransa karşısında ise 2 gole engel olamadı.

Dünya Kupası'nda Uruguay'ın oynadığı 5 maçta da kalesini koruyan Muslera, yalnızca 3 gol yedi.



Süper Lig'deki 22 isimden 19'u grubu geçemedi

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon forma giyen 22 isimden 19'u grup aşamasında turnuvaya veda eden milli takımların kadrolarında yer aldı.

Vida ve Muslera dışında yalnızca İsviçre'nin kadrosunda yer alan, geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması giyen Johan Djourou, son 16 turunu gördü. İsviçre'de bu turda İsveç'e 1-0 mağlup olarak elendi.

Grup maçlarında hiç süre alamayan Djourou, İsveç maçına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Süper Lig'deki 22 isimden 7'si grupları geçebildi

Geçen sezon Süper Lig'de forma giyen ve Dünya Kupası kadrolarında yer alan 22 futbolcudan yalnızca 7'sinin yer aldığı milli takımlar grup aşamasını geçebildi.

Portekiz'de, Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma ve Pepe ile Göztepeli Beto, Hırvatistan'da Domagoj Vida, Uruguay'da Galatasaraylı Fernando Muslera, Japonya'da Galatasaraylı Yuto Nagatomo ve Antalyaspor'da forma giyen İsviçre Milli Takımı oyuncusu Johan Djourou son 16 turunu gördü.

Beş futbolcunun takımı da son 16 turunu geçemedi. Muslera çeyrek final, Vida final oynadı.

Geçen sezon Süper Lig'de oynayan ve Dünya Kupası kadrolarında yer alan isimler şöyle:

Beşiktaş: Ricardo Quaresma, Pepe (Portekiz), Domagoj Vida (Hırvatistan), Tosic (Sırbistan)

Bursaspor: Aziz Eraltay (Avustralya), Abdullahi Shehu, William Ekong (Nijerya), Moussa Sow (Senegal)

Galatasaray: Fernando Muslera (Uruguay), Yuto Nagatomo (Japonya), Younes Belhanda (Fas)

Kasımpaşa: Siyam Ben Youssef (Tunus), Kenneth Omeruo (Nijerya), Trezeguet (Mısır)

Fenerbahçe: Nabil Dirar (Fas)

Trabzonspor: Ogenyi Onazi (Nijerya)

Medipol Başakşehir: Manuel da Costa (Fas)

Göztepe: Beto (Portekiz)

Yeni Malatyaspor: Khalid Boutaib (Fas)

Antalyaspor: Johan Djourou (İsviçre)

Alanyaspor: Lamine Gassama (Senegal)

Kardemir Karabükspor: Olafur Ingi Skulason (İzlanda)