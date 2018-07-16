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Mendy’den 9 maçta Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu

Manchester City’nin futbolcusu Benjamin Mendy bu sezon oynadığı toplam 9 maçta Dünya Kupası’nı ve İngiltere Premier Lig şampiyonluğu kazandı.

Giriş Tarihi: 16.07.2018 16:24
Mendy’den 9 maçta Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu
Manchester City'nin 2017-2018 sezonu başında Monaco'dan transfer ettiği Benjamin Mendy, forma giydiği 9 maçta Dünya Kupası'nı ve Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. City formasıyla ligde 7 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 maça çıkan Fransız sol bek takımına 1 asistlik katkıda bulundu. Manchester City, sezonu Premier Lig şampiyonu olarak tamamlarken, Mendy de şampiyon kadroda yer aldı. Fransız futbolcu, aynı zamanda Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda kendisine yer buldu. Mendy, yalnızca Danimarka karşısında 40 dakika oyunda kalarak Dünya Kupası Şampiyonu olan Fransa ile kupayı kaldırmış oldu.
23 yaşında olan Benjamin Mendy'nin Manchester City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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