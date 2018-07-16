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2018 Dünya Kupası Final maçında Ankaragücü bayrağı asıldı

2018 Dünya Kupası Final maçında Fransa-Hırvatistan ile karşılaştı. Mücadelenin 38. dakikasında  Griezmann'ın penaltısı atışında Hırvatistan kale arkasına asılan Ankaragücü bayrağı dikkatleri çekti

Giriş Tarihi: 15.07.2018 19:03 Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 02:08
2018 Dünya Kupası Final maçında Ankaragücü bayrağı asıldı

2018 Dünya Kupası Final maçında Fransa-Hırvatistan ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Maçın hakemi Pitana VAR kararıyla Fransa lehine penaltı verdi. Griezmann'ın penaltısı sırasında Hırvatistan kale arkasında asılan Ankaragücü bayrağı dikkatlerden kaçmadı.

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