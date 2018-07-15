Hırvatistan'da buruk kutlama

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası finalinde oynayan Hırvatistan, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda Fransa'ya 4-2 yenilerek gümüş madalyaya ulaştı.

Dünya Kupası final maçını Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanı'nda kurulan dev ekranlardan takip eden binlerce taraftar, ülke futbolu için "tarihi zafer" şeklinde nitelendirilen ikinciliği buruk bir sevinçle karşıladı.

Başkentteki meydanda toplanan Hırvat taraftarlar, ellerinde Hırvatistan bayrakları ve tezahüratlar eşliğinde milli takımlarına destek verdi.

Başkentin yanı sıra Hırvatistan'ın sahil şehirleri Dubrovnik, Split, Zadar ve Rijeka'da da binlerce taraftar tarihlerinde ilk kez dünya ikincisi olan takımlarının zaferini buruk bir şekilde kutladı.

Hırvatistan'ın yanı sıra Bosna Hersek'te yaşayan Hırvatlar da takımlarının dünya ikinciliği elde etmesini hüzünlü bir sevinçle karşıladı.

Balkan ülkelerinden Hırvatistan, daha önce 1998 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı elde etmişti.