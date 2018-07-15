Fransa - Hırvatistan Dünya Kupası Final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda final maçı geldi çattı... Yıldızlar topluluğu Fransa ile tarihinde ilk kez finale yükselen altın jenerasyonuyla Hırvatistan, bugün saat 18.00'de kozlarını paylaşacak. 32 takımın katıldığı turnuvada 64'üncü maç olacak. Altın Kupa'yı 1998'de müzesine götüren Horozlar, 2006'da İtalya'ya penaltı atışları sonucunda boyun eğmişti. 12 yıl sonra yeniden finale yükselen Fransa, kupanın bir kulpunu tutmuş durumda. Fransız futbolseverler, turnuvanın yıldızları Kylian Mbappe, Antoine Griezmann ve Paul Pogba'dan kupayı ülkelerine getirmelerini istiyor.



FRANSA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası'nda heyecan bitiyor. Turnuvanın final maçında oynanacak Fransa-Hırvatistan maçı naklen yayınlanacak.

15 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de oynanacak maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Fransa-Hırvatistan maçı 15 Temmuz Pazar günü saat 18.00'den itibaren TRT 1 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak..



ÜÇ KERE 120 DAKİKA OYNADI

Hırvatistan, Arjantin'in bulunduğu grubu lideri olarak tamamladıktan sonra son 16 turunda Danimarka'yla, çeyrek finalde Rusya'yla ve yarı finalde İngiltere'yle uzatmalara giden maçlar yaptı. Gruptan çıktıktan sonra galip gelmekte zorlanan Hırvatlar, Danimarka ve Rusya'yı penaltılarla eledi, İngilizler'i ise uzatmalarda yıktı. 4,5 milyonluk ülkenin insanları, 32 yaşındaki kaptanları Luka Modric'ten, Ivan Rakitic'ten ve golcüleri Mandzukic'ten dünyanın en büyük kupasını topraklarına taşımasını diliyor.



ALTIN TOP KİMİN OLACAK?

2018 Dünya Kupası finaline takımlarını taşıdığı konuşulan iki futbolcu var. Birincisi Hırvatistan kaptanı Luka Modric, diğeri 19'luk yıldız Kylian Mbappe... Hırvatistan'da teknik direktör Dalic'ten, futbolculara kadar herkes Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü Modric'in kazanmasına inanıyor. R. Madrid ile Devler Ligi'ni de kazanan Modric'in şu ana kadar 2 golü bulunuyor. Fransızlar ise PSG'yle lig şampiyonluğu yaşayan Mbappe'nin Altın Top'u hak ettiğini düşünüyor.



GOL DAĞILIMI DENGELİ OLDU

Hırvatistan ile Fransa'nın turnuvadaki gol dağılımları dengeli oldu. Hırvatlar'da Mandzukic, Modric ve Perisic, 2'şer kez fileleri havalandırdı. Fransa'da ise Griezmann ve Mbappe, attıkları 3'er golle takımlarını sırtladı. Telafisi olmayacak maçta iki takımın da savunmaya ağırlık vermesi bekleniyor.



FRANSIZLAR HİÇ KAYBETMEDİ

Fransa ile Hırvatistan bugün altıncı kez karşılaşacak. Geride kalanbeş karşılaşmanın üçünü Fransa kazanırken, Hırvatistan galibiyetle tanışamadı. İki maç ise berabere sonuçlandı. Fransa'nın 9 golüne, Hırvatlar 3 golle yanıt verebildi. İki ekip en son 2011'de karşılaşmtı. Hazırlık maçı 0-0 sonuçlandı.



1.2 MİLYAR EURO'LUK DEV FİNAL

Dünya Kupası finalinde iki takımın piyasa değeri toplam 1 milyar 328 milyon euro olarak hesaplanıyor. Fransa 987 milyon 500 bin euro'luk kadrosuyla, 341 milyon 250 bin euro'luk piyasa değeri bulunan Hırvatları neredeyse üçe çarpıyor. İki takımın mücadelesi büyük bir heyecanla bekleniyor.



AFRİKA KONUŞULMAZ!

Fransa'nın Kamerun asıllı yıldızı Mbappe, milli takımın Afrika kökenli futbolculardan oluşmasına farklı yaklaştı. Mbappe, "Kupayı kazanırsak kimse Afrikalı olduğumuzdan bahsetmez. Kaybedersek hep bu konuşulur" dedi.



ALNIMA KAZIRIM

Hırvat Rakitic, "Dünya Kupası'nı kazanırsanız, dövme yaptıracak mısın?" sorusuna, "Alnımda boş bir alan var. Umarım kazanırız ve ben de oraya bir dövme yaptırırım. Ancak önce eşime sormam gerekiyor" dedi.



BASKI HİSSİ YOK

Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic, final maçı öncesi oyuncularına güvenoyu verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularım için baskı yoktur. Kendi oyunlarını oynayacaklardır. Çok büyük savaşacağız" diye konuştu.