2018 Dünya Kupası'nda Belçika İngiltere'yi 2-0 yendi ve turnuvayı üçüncü sırada bitirdi

2018 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında Belçika, İngiltere'yle karşılaştı. Maça hızlı başlayan Belçika, henüz 4'üncü dakikada sol kanattan Nacer Chadli'nin ortasında Thomas Meunier'in şutuyla 1-0 öne geçti. Gelen golle hızlı başlayan maçta heyecan hiç kesilmedi. İki takımın etkili ataklarını kaleciler durdurdu. Turnuvada gol krallığı zirvesinde bulunan Harry Kane ise adeta yokları oynadı. İlk 45 dakika Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İngiltere, ikinci devreye çift oyuncu değiştirerek başladı. Ataklarını Trippier üzerinden gerçekleştiren İngilizler, Belçika savunmasını aşamadı. 70'te Dier'in çektiği sert şutunu, Alderweireld çizgiden çıkardı. Belçika, 2. yarıda kontratağa döndü. 80'de sağdan Meunier'in volesini Pickford müthiş kurtardı. 82'de yine hızlı çıkan Belçika'da Hazard, topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0'a taşıdı. Maçı kazanan Belçika dünya 3'üncüsü oldu.

COURTOIS TARİHE GEÇTİ

2 - Belçika ile İngiltere, 2002'den (Türkiye & Brezilya) bu yana aynı turnuvada iki kez karşılaşan ilk ülkeler oldu.

1 - Belçika formasıyla en fazla milli maça çıkan kaleciler: Thibaut Courtois - 65 maç, Jean-Marie Pfaff - 64 maç, Michel Preud'homme - 58 maç.

1 - Thomas Meunier'nin golü (3:37): Dünya Kupası tarihinde Belçika'nın attığı, İngiltere'nin ise yediği en erken gol oldu.



HARRY KANE KRALLIĞA YAKIN

Belçika karşısında suskun kalan Harry Kane, turnuvayı 6 golle tamamladı. Gol krallığı yarışında zirvede olan 24 yaşındaki santrfor, bugünkü final maçında geçilmezse birinci olacak. Kane'e en yakın isim olarak Fransa'da 3'er golle Mbappe ve Griezmann bulunuyor.