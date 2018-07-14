Zlatko Dalic: Tüm dünya Hırvatistan'ı izliyor

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde yarın Fransa ile oynayacağı maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Dalic, yoğun çalışmadıklarını ve daha çok dinlenmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Hırvatistan vatandaşı olarak final kalmaktan onur duyduğunu kaydeden Dalic, taraftarların milli takımın arkasındaki en büyük güç olduğunu ifade etti.

Dalic, milli takımdaki futbolcuların yarınki final maçının öneminin farkında olduğunu söyleyerek, "Ufak tefek sorunlarımız var ancak bunları da çözeceğimize inanıyorum. Eğer çözemezsek de endişe etmiyorum, çünkü elimde değiştirebileceğim oyunculara sahibim." yorumunu yaptı.

Takımdaki oyuncuların üzerinde baskı oluşturmak istemediğini söyleyen Dalic, "Onların Dünya Kupası'nda futbol oynayarak eğlenmelerini istiyorum." diye konuştu.

Dalic, istatistikleri de hangi rakibe karşı oynadıklarını da önemsemediğini belirterek, "Finalden keyif almak ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için buraya geldik. Bu hak ettiğimiz bir an ve bu anın keyfini çıkarmak istiyoruz. Tüm dünya Hırvatistan'ı izliyor ve büyük çoğu bizi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Luka Modric de Dünya Kupası'nı kazanmak istediklerini ifade ederek, Dalic'in ve Mario Mandzukic'in takım üzerindeki olumlu etkisinin büyük olduğunun altını çizdi.