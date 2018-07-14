"Tarihin en iyisi"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2018 Dünya Kupası’yla ilgili, “Tüm zamanların en iyi Dünya Kupası. VAR sistemi de kusursuz şekilde işledi” görüşünü belirtti.

Giriş Tarihi: 14.07.2018 00:54 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 00:54

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2018 Dünya Kupası ve turnuvada ilk kez kullanılan Video Hakem Uygulaması (VAR) ile ilgili konuştu. Infantino, Rusya'nın bir futbol ülkesi haline geldiğini belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti. Infantino, "Rusya'da inanılmaz bir Dünya Kupası gerçekleştiriliyor. Finaline de yalnızca iki (bir) gün kaldı. Burada çok güzel duygular yaşyoruz" dedi.



FİNALİSTLERE TEBRİK

Dünya Kupası'nda finale yükselen Hırvatistan ve Fransa'yı tebrik eden Infantino, "Dünya Kupası'na çok önemli ülkeler katıldı. Panama ve İzlanda, ilk kez katıldı, ilk gollerini attı. Ancak ABD, Hollanda, Şili ve Türkiye gibi ülkeler yoktu. Video Hakem Uygulaması, futbolu engellemedi. Futbolun daha şeffaf ve adaletli bir hale gelmesine yardımcı oldu. VAR ofsayttan gollerin sonu anlamına geldi" ifadelerini kullandı.