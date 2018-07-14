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Didier Deschamps: Böyle bir maçı oynamak ayrıcalık

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2018 Dünya Kupası'nda yarın Hırvatistan ile yapacakları final karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 15.07.2018 01:08
Didier Deschamps: Böyle bir maçı oynamak ayrıcalık

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deschamps, "Böyle bir maçı oynamak büyük bir ayrıcalıktır. Bu finali en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık. Huzur, güven ve konsantrasyon gerekiyor. Final maçı öncesi en önemli üç kelime bunlar." dedi.

Deschamps, daha önceki kupalarda final karşılaşmalarını tecrübe ettiklerini belirterek, bu maçlarda takımı en iyi şekilde hazırlamak ve rakibi iyi analize etmek gerektiğini söyledi.

Takımda bir çoşku olmadığını ancak futbolcuların finalde olmaktan memnun olduklarını kaydeden Deschamps, maç sonucunun belirleyici olacağını ifade etti.

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