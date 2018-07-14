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2018 Dünya Kupası'nda Belçika İngiltere'yi 2-0 yendi ve turnuvayı üçüncü sırada bitirdi

2018 Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere ile Belçika karşı karşıya geldi.

Giriş Tarihi: 14.07.2018 00:27 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 19:44
2018 Dünya Kupası'nda Belçika İngiltere'yi 2-0 yendi ve turnuvayı üçüncü sırada bitirdi

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2 - 0'lık skorla mağlup eden Belçika turnuvayı 3'üncü olarak tamamladı.

4'üncü dakikada sol kanattan gelişen Belçika atağında Chadli'nin ortasında altıpas çizgisi üstünde topla buluşan Meunier'in gelişine yaptığı vuruş Pickford'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu:1-0.

İlk yarı Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

82'nci dakikada orta sahadan topla hareketlenen De Bruyne, sol çaprazdaki Hazard ile topu buluşturdu. Hazard'ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruş ağlara gitti:2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Belçika, İngiltere'yi 2-0 mağlup etti.

STAT: Saint-Petersburg

HAKEMLER: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammad Mansouri

BELÇİKA: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Tielemans (Dk. 78 Dembele) , Witsel, Chadli (Dk. 39 Vermaelen), De Bruyne, Hazard, Lukaku (Dk. 60 Mertens)

İNGİLTERE: Pickford - Maguire, Stones, Jones, Trippier, Delph, Dier, Rose (Dk. 46 Lingard), Loftus-Cheek (Dk. 84 Alli), Sterling (Dk. 46 Rashford), Kane

GOLLER: Dk. 4 Meunier, Dk. 82 Hazard (Belçika)

SARI KARTLAR: Stones, Maguire (İngiltere) - Witsel (Belçika)

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