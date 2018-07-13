NATO Zirvesi'ne Dünya Kupası arası

2018 Dünya Kupası'nda son finalistin belirlendiği Hırvatistan- İngiltere maçı, NATO zirvesinden de takip edildi. Belçika'da toplanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yarı final mücadelesinin son dakikalarını cep telefonundan birlikte izledi.



ÇAVUŞOĞLU ÇAKIR'DAN BAHSETTİ

Videoda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Başbakanı May'e maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın Türk olduğundan bahsettiği de görülüyor. Müsabakanın bitiş düdüğü ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın, finale yükselme şansını kaybeden İngiltere'nin Başbakanı May'i teselli ederek, "Dünya Kupası, Batı Balkanlar'a geliyor" yorumunu yaptığı görülüyor.