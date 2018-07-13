Fransa'nın şifresi: Savunma

2018 Rusya Dünya Kupası'nda finalin adı Fransa-Hırvatistan oldu. Turnuvaya C Grubu'ndan katılan Fransızlar, ilk maçında Avustralya'dan bir penaltı golü yese de maçı 2-1 kazanmayı bildi. İkinci maçta Peru'yu 1-0'la geçen Horozlar, Danimarka'yla da golsüz berabere kalarak gruptan lider çıktı. Son 16 turunda Arjantin ile eşleşen Fransızlar, en çok bu maçta gol yese de sahadan 4-3 galip ayrılmayı başardı. Arjantin karşılaşması teknik direktör Didier Deschamps'a sonraki maçlar için büyük ders oldu.



TOPU BELÇİKA'YA BIRAKTI

Çeyrek finalde Uruguay ile karşılaşan Fransızlar, rakibini 2-0'lık skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı. Arjantin müsabakasının ardından Uruguay'a karşı sert bir savunma anlayışıyla sahaya çıkan Horozlar, yarı finalde de Belçika'ya karşı aynı taktiği uyguladı. Belçika maçında topla oynama üstünlüğünü yüzde 64'le rakibine veren Fransızlar, duran totan bulduğu tek golle adını finale yazdırdı. Fransa'nın Hırvatistan'a karşı da sert savunma anlayışıyla oynaması ve az sayıda pozisyon vermesi bekleniyor.



TARİH YAZMAK İSTİYOR

Fransa'yı Dünya Kupası'nda finale taşıyan teknik direktör Didier Deschamps, 1998 yılında oyuncu olarak bu kupayı kaldırmıştı. Dünya Kupası'nı hem oyuncu hem de hoca olarak bugüne kadar Brezilyalı Mario Zagallo (1958-1962 ve 1970) ile Alman Franz Beckenbauer (1974 ve 1990) kazandı. Deschamps, Hırvatistan'ı devirirse bu başarıyı elde edecek üçüncü isim olacak.