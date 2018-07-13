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2018 Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oluyor! Belçika - İngiltere maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final maçlarını kaybeden Belçika ile İngiltere yarın üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Belçika - İngiltere maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr...

Giriş Tarihi: 13.07.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 10:41
2018 Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oluyor! Belçika - İngiltere maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

2018 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Belçika Fransa'ya 1-0 kaybetmişti. Aynı zamanda İngiltere de Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu. Peki Belçika - İngiltere maçı ne zaman saat kaçta ve hangil kanalda yayınlanacak?

Belçika - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2018 Dünya Kupası 3.lük maçında karşı karşıya gelecek olan Belçika - İngiltere mücadelesine Saint Petersburg Stadı ev sahipliği yapacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada İran Futbol Federasyonundan Alireza Faghani düdük çalacak.

Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Rusya'daki ikinci maçları
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonada aynı grupta yer alan Belçika ile İngiltere, bu turnuvadaki ikinci maçlarına çıkacak.

İki ekip G Grubu'nun son mücadelesinde karşı karşıya gelmiş kazanan taraf 1-0'lık sonuçla Belçika olmuştu.

Belçika grubu 9 puanla lider tamamlarken, İngiltere 6 puanla ikinci sırada yer alarak bir üst tura çıkmıştı.

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