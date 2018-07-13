2018 Dünya Kupası, Hırvatistan'ın masalı!

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda finale yükselen ikinci takım olan Hırvatistan'da ülke ayağa kalktı. Başkent Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanı'nda toplanan 10 binden fazla Hırvat taraftar, finale yükselmenin sevinci sabaha kadar yaşadı. Zagreb'in yanı sıra Dubrovnik, Split, Zadar ve Rijeka gibi büyük şehirler ile Bosna Hersek'te yaşayan Hırvatlar da araçlarıyla konvoy oluşturup, korna çalıp, tezahürat yaptı.



MOSKOVA'YI İNLETTİ

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda finale yükselen Hırvatistan'da gazeteler de coşkuya ortak oldu. Hırvatistan'ın köklü gazetelerinden Jutarnji, "Hırvatlar Moskova'yı inletti" ifadesini kullandı. Vecernji gazetesi ise "Tarihi zafer" başlığı ile yayımladığı haberinde, "Hırvatistan: Bitmeyen aşk" ifadesine yer verdi. Resmi haber ajansı HINA da "Luzhniki yanıyor, milli takım finalde" yazdı.



MUHABİRLİ KUTLAMA

Hırvatistan, İngiltere karşısında Mandzukic'in şutuyla öne geçince, gol sevincini korner direğinin arkasında bekleyen bir foto muhabirinin üstüne atlayarak kutladı. İsminin Yuri Cortez olduğu öğrenilen muhabirin o anı kamerasına böyle kaydettiği ortaya çıktı.



SAVAŞACAĞIZ

İngiltere karşısında beraberlik golünü kaydeden Ivan Perisic, Fransa'ya meydan okudu. Büyük turnuvalarda 10. gol katkısı yaparak (4 gol, 6 asist), Davos Suker'i (9 gol, 1 asist) yakalayan Perisic, "Favori Fransa ama kaybedecek bir şeyimiz yok. Daha çok savaşacak olan takım biz olacağız" şeklinde konuştu.



VİDA RUSYA'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Dünya Kupası çeyrek finalindeki Rusya galibiyeti sonrası "Yaşasın Ukrayna" diye bağıran Domagoj Vida'ya, İngiltere maçında büyük tepki vardı. Müsabaka boyunca ıslıkla protesto edilen Vida, İngiltere karşılaşması sonrası Rus halkından özür diledi.