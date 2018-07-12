2018 Dünya Kupası yarı final maçında Hırvatistan, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi | GENİŞ ÖZET İZLE

2018 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere'yi 2-1 yenen Hırvatistan finale çıkarak, Fransa'nın rakibi oldu. Hızlı başlayan maçta İngiltere henüz 5. dakikada Trippier ile 1-0 öne geçti. İlk yarı İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. 68. dakikada Vrsaljko'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Ivan Perisic son dokunuşu yaparak skoru eşitledi: 1-1. Başka gol olmayınca maç uzatmalara gitti.



MÜTHİŞ DÖNÜŞ

İlk uzatma devresinde skor değişmedi. İkinci uzatma devresinde daha dengeli bir oyun sergileyen Hırvatistan aradığı golü buldu. 109. dakikada Ivan Perisic'in kafa ile ceza sahasına indirdiği topu Mario Mandzukic ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Hırvatistan tarihinde ilk kez finale çıktı ve Fransa'nın rakibi oldu. Yenik oduram düştüğü maçta geriden gelerek galibiyete ulaşan Hırvatistan büyük bir başarıya imza attı.

CÜNEYT ÇAKIR TAM NOT ALDI

Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanan Dünya Kupası yarı final maçını yöneten Türk hakem Cüneyt Çakır otoritelerden tam not aldı. Maç boyunca pozisyonları yakından takip eden ve yerinde kararlarıyla dikkat çeken Çakır ve ekibi önemli bir hata yapmadı.



FİNAL MAÇI PAZAR GÜNÜ

Hırvatistan ile Fransa anrasında oynanacak dev final pazar günü saat 18.00'de Luzhniki Stadı'nda oynanacak. Beşinci Dünya Kupası deneyimini yaşayan Hırvatlar, ilk katıldığı şampiyona olan 1998'de yarı final oynama başarısını göstermişti.