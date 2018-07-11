Ruslar yarı finalde İngiltere'yi destekleyecek

Rus taraftarlar, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'da kavga ettikleri İngiliz taraftarlarla düşmanlığını Beşiktaşlı Vida sayesinde bitiriyor.

Giriş Tarihi: 11.07.2018 10:27

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası çeyrek finalde Hırvatistan ile karşılaşan Rusya, penaltılarla elenmişti. Maçın sonunda ise Hırvatistan'ın savunma oyuncusu Beşiktaşlı Vida, bir video çekmiş, Ruslar bu videoya büyük tepki göstermişti. 2016'da Fransa'da oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Rusya - İngiltere maçında iki ülkenin taraftarları çatışmış, bu tarihten beri aralarında husumet sürüyordu. İngiltere, bu husumetten dolayı Rusya'daki Dünya Kupası'na İngiliz taraftarların gidişine kota koymuş, daha sonra bu kota kaldırılmıştı.



Beşiktaşlı Vida'nın bu videosu yüzünden Ruslar Hırvatistan'ı desteklemek yerine İngiltere'yi destekleyecek. Tribünlerdeki Rus taraftar yoğunluğu sayesinde İngiltere taraftar avantajına sahip olmuş oldu.



Hırvatistan - İngiltere mücadelesi bugün saat 21.00'de oynanacak ve mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.