Fransa'ya 2 takım da farketmiyor!

Favori olarak gösterildiği 2018 Dünya Kupası'nda Belçika'yı Umtiti'nin kafa golüyle deviren Fransa, adını finale yazdırmayı bildi. Fransa'da gözler yarı finalin diğer ayağı İngiltere-Hırvatistan maçına çevrildi.

RAKİP FARKETMİYOR

Fransa finaldeki rakibini beklerken, İngiltere ve Hırvatistan'a karşı daha önce oynadığı maçları derledik. Fransızlar, İngilizlerle ilk olarak 27 Şubat 1963 tarihinde karşılaştı ve maçı Fransa 5-2 kazanmasını bildi.

Bu maçla başlayan rekabette bugüne kadar 11 maç geride kaldı. Bu maçların 5 tanesini Fransa kazanırken, 3 maç berabere bitti ve 3 maçta da İngilizler kazandı.

İki ülke arasında 13 Haziran 2016 tarihinde oynanan son maçta da Fransa rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

HIRVATİSTAN'A KARŞI DA ÜSTÜN

Hırvatistan'a karşı bugüne dek 3 maça çıkan Fransa, 8 Temmuz 1998'de çıktığı ilk maçı kazanırken daha sonra oynanan iki maç da beraberlikle sonuçlandı.