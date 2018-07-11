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Fransa'ya 2 takım da farketmiyor!

Belçika'yı yenerek 2018 Dünya Kupası'nda finale çıkan Fransa'ya, İngiltere-Hırvatistan maçından gelecek rakip farketmiyor

Giriş Tarihi: 11.07.2018 15:24
Fransa'ya 2 takım da farketmiyor!

Favori olarak gösterildiği 2018 Dünya Kupası'nda Belçika'yı Umtiti'nin kafa golüyle deviren Fransa, adını finale yazdırmayı bildi. Fransa'da gözler yarı finalin diğer ayağı İngiltere-Hırvatistan maçına çevrildi.

RAKİP FARKETMİYOR
Fransa finaldeki rakibini beklerken, İngiltere ve Hırvatistan'a karşı daha önce oynadığı maçları derledik. Fransızlar, İngilizlerle ilk olarak 27 Şubat 1963 tarihinde karşılaştı ve maçı Fransa 5-2 kazanmasını bildi.

Bu maçla başlayan rekabette bugüne kadar 11 maç geride kaldı. Bu maçların 5 tanesini Fransa kazanırken, 3 maç berabere bitti ve 3 maçta da İngilizler kazandı.

İki ülke arasında 13 Haziran 2016 tarihinde oynanan son maçta da Fransa rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

HIRVATİSTAN'A KARŞI DA ÜSTÜN
Hırvatistan'a karşı bugüne dek 3 maça çıkan Fransa, 8 Temmuz 1998'de çıktığı ilk maçı kazanırken daha sonra oynanan iki maç da beraberlikle sonuçlandı.

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okan okan

hırvatlar salına salına maç aldı cüneyt çakır sağolsun 2 tarafa da hatalı kararlar verdi hırvatların en etkili silahı rakiticle c.çakırdır

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır25
cevapla 11.07.2018 23:36
:S :S

bütün sıkıntılılar aynı şehirde

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.07.2018 18:29
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