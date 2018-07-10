Mavi mi? Kırmızı mı? İşte Fransa Belçika maçı muhtemel 11'leri...

Kupada60 maç oynandı, geriye sadece 4 maç kaldı. Yarı finalin ilk ayağında Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek.Kupanın favorileri arasında gösterilen Horozlar, 'Kırmızı Şeytanlar' lakaplı Belçika'ya karşı ağır basan taraf. Griezmann, Mbappe, Giroud üçlüsüyle ileride müthiş bir hücum gücü olan Fransa'yı orta sahada arkadaşlarının '12 ciğerli' dediği Kante ve Pogba ayakta tutuyor. Savunma hattı da tecrübeli.10 Temmuz Salı akşamı 21:00'de başlayacak müsabaka Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.Belçikaturun bu ayağında favori olarak görülmüyor ancak Hazard ve arkadaşları hiç öyle düşünmüyor. Son 16 Turu'nda kupayı kazanmaya en yakın takım olarak ifade eden Brezilya'yı saf dışı ettiler. Bu zaferleriyle kimseye kolay lokma olmayacaklarını gösterdiler. Hazard, De Bruyne ve Lukaku'dan oluşan hücum hattıyla göz korkutuyorlar. Yakaladıkları bu önemli jenerasyonun meyvelerini toplamak istiyorlar. İki takımın Saint Petersburg'da oynayacağı mücadele öncesi biletler de tükenmiş durumda. Fransa ile Belçika arasındaki büyük randevu kapalı gişe.FRANSA ile Belçika 74. kez birbirleriyle karşılaşacaklar. Rekabette Belçika'nın 30-24 üstünlüğü bulunuyor. 19 mücadele beraberlikle tamamlandı. Belçika 160 kez fileleri sarsarken, kalesinde 127 gol gördü. İki takım yarı final aşamasında ilk kez karşılaşacak.İki takım son olarak 2015 yılında karşı karşıya geldi. Saint Denis'deki karşılaşmayı Belçika 4-3 kazanmıştı. Kırmızı Şeytanların gollerini Fellani (2), Nainggolan ve Hazard kaydetmişti. Fransa'nın sayılarını Valbuena, Fekir ve Payet filelerle buluşturmuştu.