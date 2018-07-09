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Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor.

Giriş Tarihi: 09.07.2018 10:23
Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun yarı final ilk maçında Fransa ile Belçika yarın karşı karşıya gelecek.

Finale yükselecek ilk takımın belirleneceği mücadeleye Saint Petersburg Stadı ev sahipliği yapacak.

Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Uruguay Futbol Federasyonundan Andres Cunha düdük çalacak.

Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

- Meunier cezalı

Belçika'da sarı kart cezalısı Thomas Meunier yarı final karşılaşmasında takımındaki yerini alamayacak.

Meunier, Belçika'nın Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek elediği çeyrek final karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Fransa'da ise sarı kart cezası sona eren Blaise Matuidi, teknik direktör Didier Deschamps'ın forma vermesi halinde bu maçta görev yapabilecek.

Yarı finalin diğer maçında ise Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

- Yarı final programı

Yarın:

21.00 Fransa-Belçika (Saint Petersburg Stadı)

11 Temmuz Çarşamba:

21.00 Hırvatistan-İngiltere (Luzhniki Stadı)

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