Kompany: "Brezilya'dan korkmadık Fransa'dan da korkmayız"

Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya'yı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdıran Belçika'da takım kaptanlarından Vincent Kompany iddialı konuştu. 32 yaşındaki stoper Brezilya maçı hakkında, "Elimizden geleni verdik. Takımla gurur duyuyorum. Takım olarak yetenekli olduğumuzu biliyoruz ve Japonya maçından önemli dersler çıkardık. Brezilya'yı yenebileceğimizi biliyordum. Çok motiveyiz. Brezilya'dan korkmadık, Fransa'dan da korkmayız" diye konuştu.



BRUYNE: 60-70 MAÇ OLDU

2018 Dünya Kupası'nda Brezilya maçı öncesi çok eleştirilen Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne, turnuvadaki ilk golünü kaydetti. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, çok önemli bir noktaya dikkat çekerek, "Uzun zamadır büyük takımlara karşı galip gelemiyorduk. Takımda bu sezon 60-70 maça çıkan oyuncu sayısı çok fazla. Bir sonraki maça çok iyi hazırlanmalıyız Brezilya iyiydi. Son 15 dakika karakter testi yaptık ve maçı kazandık" ifadelerini kullandı.



YANITI SAHADA VERDiM

Belçika'nın kalecisi Thibaut Courtois, 2-1 yendikleri Brezilya'ya karşı muhteşem bir maç çıkardı. 26 yaşındaki file bekçisi, Sambacılar'ın kaleye vurduğu 10 isabetli şuttan 9'unu kurtardı. Courtois, "Bu sene haksız bir şekilde eleştirildim. Neden burada olduğumu gösterdim. Çok mutluyum" yorumunu yaptı.